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        Haberler Spor Futbol Transfer İngiltere Manchester City, Iliman Ndiaye'yi kadrosuna kattı

        Manchester City, Iliman Ndiaye'yi kadrosuna kattı

        Manchester City, transfer döneminin son günü Senegalli kanat oyuncusu Iliman Ndiaye'yi renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 00:16 Güncelleme:
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        M.City'ye Senegalli kanat!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Senegalli kanat oyuncusu Iliman Ndiaye'yi kadrosuna kattı.

        Kulübün açıklamasında, Everton forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Ndiaye ise transferiyle ilgili "Bütün hayatım boyunca böyle bir fırsat için çalıştım. Manchester City dünyadaki en iyi kulüplerden biri ve büyürken her şeyi kazandıklarını gördüm. Bu kadar özel bir hikayede kendi bölümümü yazabilmek hayatımın fırsatı ve bunu iki elimle birden yakalamaya kararlıyım." ifadelerini kullandı.

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        Senegalli oyuncu, 2024'ten bu yana Everton formasıyla 74 maça çıktı ve 17 gol kaydetti.

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        #Iliman Ndiaye
        #manchester city
        #transfer
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