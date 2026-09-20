Manisa FK: 0 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. 90+4. dakikada Mustafa Sol'un kaydettiği golle bu sezon ilk galibiyetini alan İstanbulspor, puanını 5'e yükseltti. Manisa FK ise 9 puanda kaldı.
Giriş: 20 Eylül 2026 - 19:19 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla İstanbulspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Mustafa Sol attı.
Bu sonuçla beraber sezonun ilk galibiyetini elde ederek siftah yapan İstanbulspor, haftayı 5 puanla tamamladı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Ege temsilcisi ise 9 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbulspor, Esenler Erokspor'la kozlarını paylaşacak.
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