Mardin 1969 Spor: 2 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Mardin 1969 Spor sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Giriş: 16 Ağustos 2026 - 23:27 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Mardin 1969 Spor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Mardin'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Zdravko Dimitrov ve 51'de Olarenwaju Kayode kaydetti.
Bu sonucun ardından Mardin, ligde 4 puana yükseldi. İlk yenilgisini alan Antalyaspor ise 3 puanda kaldı.
Ligin 3. haftasında Mardin 1969 Spor deplasmanda Boluspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.
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