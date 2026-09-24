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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Mardin 1969 Spor Mardin 1969 Spor'da Ahmet Cingöz dönemi sona erdi!

        Mardin 1969 Spor'da Ahmet Cingöz dönemi sona erdi!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ahmet Cingöz ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 09:09 Güncelleme:
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        Mardin 1969 Spor'da Ahmet Cingöz dönemi sona erdi!

        Kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet Cingöz ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda karşılıklı anlayış ve mutabakat çerçevesinde ayrılık kararı alındığı belirtildi.

        Cingöz'ün görev süresince Mardin 1969 Spor'a verdiği emek ve katkılara teşekkür edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Görev süresi boyunca kulübümüze göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Sayın Ahmet Cingöz’e teşekkür ederiz. Kendisine ve teknik ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyor, gelecek çalışmalarında yollarının açık olmasını temenni ediyoruz."

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        #Mardin 1969 Spor
        #ahmet cingöz
        #1. Lig
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