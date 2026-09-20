Mardin 1969 Spor: 0 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Kayserispor, deplasmanda Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti. 2. yarıda Daniel Moreno'nun attığı golle üst üste 3. galibiyetine ulaşan Kayserispor, haftayı 19 puanla kapattı. Mardin 1969 Spor ise 12 puanda kaldı.
Giriş: 20 Eylül 2026 - 22:13 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Mardin 1969 Spor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mardin 21 Kasım'daki mücadelenin kazananı 1-0'lık skorla Kayserispor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 68. dakikada Daniel Moreno attı.
Bu sonuçla beraber ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Kayserispor, puanını 19'a yükseltti. Mardin 1969 Spor ise ligde çıktığı son iki mücadeleden yenilgiyle ayrıldı ve haftayı 12 puanla tamamladı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Mardin 1969 Spor, Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor, Manisa FK'yı ağırlayacak.
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