Mason Greenwood ilk kez 11'de

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Gornik Zabrze karşılaşmasına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gornik Zabrze karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Fred Rodrigues ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurdu. 65 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mason Greenwood ve N'Golo Kante'yi ilk 11'de değerlendirdi.

Sturm Graz karşısında kalede yine Mert Günok'u oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Jayden Oosterwolde ile kurdu. Orta alanda N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi yer alırken, hücum hattı Mason Greenwood, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluştu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise Anderson Talisca görev yaptı.

Sarı-lacivertlilerde Ederson, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.

GREENWOOD İLK KEZ İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Transferi uzun süre gündemdeki yerini koruyan ve taraftarda büyük heyecan uyandıran 24 yaşındaki oyuncu, Gornik Zabrze maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Teknik direktör İsmail Kartal, Sturm Graz karşısında yıldız oyuncuya ilk 11'de görev verdi.

N'GOLO KANTE BU SEZON İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, bu sezon ilk maçına çıktı.

Fransa Millli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alan tecrübeli orta saha, bir süredir takımla idmanlara çıkmıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal, 35 yaşındaki oyuncuyu ilk maçında 11'de değerlendirdi.

VEDAT MURIQI YILLAR SONRA RESMİ MAÇ KADROSUNDA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, yıllar sonra sarı-lacivertli formayla resmi maçın kadrosunda yer aldı.

Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetiminin bu sezon ilk transferi olan Muriqi, Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.

Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Vedat Muriqi, Sturm Graz karşısında müsabakaya yedekler arasında başladı.

Vedat Muriqi, son olarak 19 Temmuz 2020 tarihinde Fenerbahçe forması giymişti.

SAVUNMA DEĞİŞMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, savunma hattında değişikliğe gitmedi.

Deneyimli teknik direktör, Gornik Zabrze karşısında görevlendirdiği savunma dörtlüsünü bozmadı ve Sturm Graz karşısında da aynı savunma hattını tercih etti.

KARTAL, MERT GÜNOK'TAN VAZGEÇMEDİ

Teknik direktör İsmail Kartal, kale pozisyonunda tercihini Mert Günok'tan yana kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Gornik Zabrze eşleşmesinde etkili bir performans ortaya koyan Mert'e, Sturm Graz karşısında da görev verdi.

Uzun süredir takımla çalışan Ederson ise müsabakada yedek soyundu.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz maçına yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe taraftarı, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

YİĞİT EFE DEMİR KADROYA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, sakatlığını atlattıktan sonra kadroya döndü.

Sakatlığı nedeniyle Gornik Zabrze ile oynanan iki maçta kadroda yer alamayan 22 yaşındaki savunmacı, müsabakaya yedek başladı.

8 YIL SONRA YENİDEN MAÇ GÜNLÜĞÜ KİTAPÇIĞI

Taraftarların maç günü deneyimini zenginleştirmek amacıyla hazırlanan "Maç Günlüğü" kitapçığı, 8 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirildi.

İç saha maçları öncesinde hazırlanan ve ilk olarak Fenerbahçe-Sturm Graz karşılaşmasıyla birlikte ücretsiz dağıtılan kitapçıkta Fenerbahçe ile rakip takıma ilişkin kadrolar, teknik direktörler, sezon performansları, istatistikler ve maç notları gibi birçok bilgi yer aldı.

Hem taraftarlara basılı bir hatıra sunan hem de karşılaşma öncesinde kapsamlı bilgi sağlayan "Maç Günlüğü" kitapçığının, sezon boyunca Fenerbahçe'nin iç saha maçlarında ücretsiz olarak dağıtılması planlanıyor.