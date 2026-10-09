Mecnun Otyakmaz: Seçim teklifimiz kabul görmedi TFF'den istifa etmeye karar verdik!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva'daki tesislerinde yapılan olağanüstü toplantıda önemli kararlar çıktı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan yöneticiler, olağanüstü genel kurul tekliflerinin kabul görmemesi ve yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

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TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Görüş ayrılıkları nedeniyle devam etmenin bir anlamı kalmadığını vurgulayan Otyakmaz, "Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Orada olağanüstü genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de artık devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. Görüş ayrılıkları oluşunca istifa etmeye karar verdik. Ben, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Aslan ve Murat Şahin istifa ettiler. Hayırlısı olsun. Geride kalan arkadaşlarımıza da, yönetime devam eden arkadaşlara da başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbolu için her şey çok çok daha iyi olur. Samimi anlamda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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💥 İbrahim Hacıosmanoğlu görevine devam ediyor



🎙️ @ogzhngenc: Üç önemli karar var, bunları aktaralım. İlki, olağanüstü seçim gündeminin olmaması. Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında görevine devam ediyor. Yapılan oylamada, oy çokluğuyla göreve devam… pic.twitter.com/O9q2GUdrNR — HT Spor (@HTSpor) October 9, 2026

Açıklamada, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili sorulan soruya ise, "O konu konuşuluyordu, biz istifa ettiğimiz için ayrıldık. Herhalde bir karar çıkacaktır oradan" yanıtı verildi.

Toplantının sonunda ise TFF'den yapılan açıklamada teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığı belirtildi.