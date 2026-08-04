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        Haberler Spor Diğer Merrell İstanbul Ultra'nın tanıtım toplantısı yapıldı!

        Merrell İstanbul Ultra'nın tanıtım toplantısı yapıldı!

        SPX ile Uzunetap iş birliğinde gerçekleştirilecek Türkiye'nin en büyük patika koşusu Merrell İstanbul Ultra'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 15:12 Güncelleme:
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        Merrell İstanbul Ultra'nın tanıtım toplantısı yapıldı!

        SPX ile Uzunetap iş birliğinde gerçekleştirilecek Türkiye'nin en büyük patika koşusu Merrell İstanbul Ultra'nın 5 Eylül'de düzenlenecek 4. organizasyonuna ilişkin basın toplantısı gerçekleştirildi.

        İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına SPX CEO'su Barış Andırınlı, SPX Etkinlikler Direktörü ve Merrell İstanbul Ultra Yarış Direktörü Osman Argat, Argos Şirketler Grubu Proje Yönetimi ve İletişim Direktörü Ecem Eroğlu, Boğaziçi Yönetimi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdür Özlem Ersoylu Mutluer, Borusan Next Genel Müdürü İlker Baydar, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Yardımcısı Aydın Bozdemir, Fitchef Genel Müdürü Okan Tegen, Ena Farma Genel Müdürü Burak Basmacı ve VARTA Tüketici Pilleri Türkiye Pazarlama Müdürü Bengü Toker katıldı.

        Burada açıklamada bulunan SPX CEO'su Barış Andırınlı, "SPX olarak patika koşusunun Türkiye'de büyümesine yaklaşık 10 yıldır yatırım yapıyoruz. Dört yıl önce kendi ekibimizle hayata geçirdiğimiz yarış, geçen yıl 4 bin katılımla henüz üçüncü yılında Türkiye'nin en büyük patika koşusu organizasyonu oldu. Bu yıl Merrell İstanbul Ultra adı ve Uzunetap iş birliğiyle 4 bin 500-5 bin katılımcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Organizasyonu yalnızca bir yarış değil, insanları sporla ve İstanbul'un kuzey ormanlarıyla buluşturan kapsayıcı bir spor festivali olarak görüyoruz." diye konuştu.

        SPX Etkinlikler Direktörü ve Merrell İstanbul Ultra Yarış Direktörü Osman Argat ise şunları kaydetti:

        "2023 yılında başladığımız yolculuk bugün çok daha güçlü bir noktaya ulaştı. Uluslararası bir organizasyon yaratmak istiyorsanız, dünyanın en bilinen şehirlerinden biri olan İstanbul'un adını taşımanız gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle yarışımızın adını Merrell İstanbul Ultra olarak değiştirmek, bizim için yalnızca bir isim değişikliği değil; global hedeflerimizi ortaya koyan stratejik bir adım. Uzunetap'ın değerli iş birliğiyle bu hedefi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz."

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