Mert Günok: Karşılaşma istediğimiz gibi gitmedi

Fenerbahçe'nin kalecisi Mert Günok, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki 1-0'ın rövanşında Gornik Zabrze'yle 1-1 berabere kalarak tur atladıkları maçı değerlendirdi.

"KARŞILAŞMA İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTMEDİ"

Mert Günok, maçın ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Karşılaşma istediğimiz gibi gitmedi. Bunu açık yüreklilikle söylemek lazım. İstediğimiz oyunu oynayamadık. İlk yarının son 20 dakikasında ve ikinci yarıda topu rakibe verdik. Çok basit kayıplar yaptık. Top bizdeyken yavaş oynadık. Düzeltmemiz gereken yerler var."

"ÖNEMLİ OLAN TURU ATLAMAKTI"

Takımın hazırlık sürecinde fiziksel ve mental zorluklar yaşadığını belirten Günok, sözlerini şöyle sürdürdü:

REKLAM

"Milli takımdan sonra bir hafta ara verip kampa katıldık. Hepsinin ayrı yorgunluğu ve mental zorlukları var. Önemli olan turu atlamaktı. Oyunumuzu geliştirmemiz lazım. Bir sonraki maçta daha etkili oynamak istiyoruz."

"GENÇLİĞİMDEN BERİ YAN TOPLARA HEP ÇIKARIM"

Rakibin yan toplarla tehlike oluşturacağını bildiklerini ifade eden deneyimli file bekçisi, bu pozisyonlara özel olarak hazırlandıklarını söyledi:

"Yaşımız biraz oldu ama gençliğimden beri yan toplara hep çıkarım. Bugün onların da yan toplarla geleceğini biliyorduk ve çalışmamızı yaptık. Çıkabildiğim her topa çıktım."

"SOSYAL MEDYA KULLANIP KENDİ ADIMI KONUŞTURMUYORUM"

Kendisini her zaman hazır tuttuğunu vurgulayan Mert Günok, Fenerbahçe'ye katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti:

"Sadece yan toplar için değil, genel olarak her zaman çalışıyorum. Belki bunu dışarıya göstermiyorum. Sosyal medya kullanmıyorum, adıma konuşturmuyorum. Ne zaman görev verilirse elimden gelen her şeyi yapacağım. Fenerbahçe'ye güç vermek için elimden geleni yapacağım." İfadelerini kullandı.