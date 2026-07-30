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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Michal Gasparik: Çok gururluyum, çocuklar çok iyi mücadele etti

        Michal Gasparik: Çok gururluyum, çocuklar çok iyi mücadele etti

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak elenen Gornik Zabrze'nin teknik direktörü Michal Gasparik, oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini ve onlarla gurur duyduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 00:30 Güncelleme:
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        "Çocuklar çok iyi mücadele etti"

        Gornik Zabrze'nin teknik direktörü Michal Gasparik, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 1-0 yenildikleri maçın rövanşında Fenerbahçe'yle 1-1 berabere biten mücadeleyi değerlendirdi.

        Zabrze Arena'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gasparik, elendikleri için üzgün olduğunu belirtti.

        "ÇOK GURURLUYUM, ÇOCUKLAR ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİ"

        İyi bir maç çıkardıklarını ifade eden Gasparik, "Üzgünüz ama ne söyleyebilirim. Çok gururluyum, çocuklar iyi bir maç oynadılar ve çok iyi mücadele ettiler. Penaltı çok üzücü oldu. Böyle bir maçta skor 0-0 olsaydı daha iyi oynayabilirdik ama sonra maça geri döndük. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Rakibimize büyük baskı kurduk ve savunmada sık sık sorun yaşattık. İlk yarıda çok koştuk, bu ikinci yarı bizi etkiledi. 60'tan sonra değişikliklerle biraz kendimize geldik." diye konuştu.

        "DAHA AGRESİF OLMAMIZ GEREKİRDİ"

        Taraftarın kendileri için çok büyük bir güç olduğunu vurgulayan Gasparik, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Soyunma odasında sadece birkaç şey konuştuk. Hücumda nasıl oynayabiliriz, defansta nasıl savunabiliriz bunları konuştuk. Fenerbahçe'nin topu nasıl tutacağını bildiğine dair inancı var. Topu kolay vermiyorlar. Çocuklar çok savaştı. Sahaya girdiğim ilk dakikada zaten çok daha farklı bir maç olacağını biliyordum. Daha agresif oynamamız lazımdı. Daha sonra Fenerbahçe kendi potansiyelini gösterdi. Takımım en üst seviyede oynadı. Penaltının olmaması lazımdı. Üzgünüz ama çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum."

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