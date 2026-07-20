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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Michal Gasparik: Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik!

        Michal Gasparik: Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Gornik Zabrze'de teknik direktör Michal Gasparik açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 20:49 Güncelleme:
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        "Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik!"

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Gornik Zabrze'de teknik direktör Michal Gasparik, iyi hazırlandıklarını ve istedikleri oyunu sahaya yansıtmaya çalışacaklarını söyledi.

        Polonya temsilcisinde teknik direktör Michal Gasparik ile kaptan Erik Janza, Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Fenerbahçe'nin çok güçlü bir takım olduğunu belirten Gasparik, "Stresli değiliz. Umarım statta oluşacak atmosferi lehimize çevirip iyi bir performans sergileriz. Maça hazırız. Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Sadece defansı düşünmeyeceğiz. Ofansif bir oyun sergilemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Slovak çalıştırıcı, Jaroslaw Kubicki'nin sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceğini kaydetti.

        KAPTAN JANZA: ATEŞLİ BİR ATMOSFER OLACAĞINI BİLİYORUZ

        Gornik Zabrze'nin kaptanı Erik Janza, mücadeleyi iyi hazırlandıklarını aktardı.

        Fenerbahçe'nin kaliteli isimlere sahip olduğunu vurgulayan Sloven futbolcu, "Maça iyi hazırlandık. İyi bir performans sergilemeye çalışacağız. Strese girmeden kendimizi göstermek istiyoruz. Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Gol yememek önceliğimiz. Maça hazırız. Ateşli bir atmosfer olacağını biliyoruz. Buna da hazırız. İlk defa bir Türk takımına karşı oynayacağım. Bu nedenle de heyecanlıyım." diye konuştu.

        HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

        Gornik Zabrze, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Chobani Stadı'nda teknik direktör Michal Gasparik yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

        Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

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