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        Haberler Spor Futbol İtalya Milan: 3 - Lecce: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Milan: 3 - Lecce: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İtalya Serie A'nın 5. haftasında Milan, sahasında Lecce'yi 3-0 mağlup etti. Christian Pulisic, Adrien Rabiot ve Diego Moreira'nın golleriyle ligdeki 2 maçlık galibiyet hasretine son veren Milan, puanını 11'e yükseltti. Lecce ise 6 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 00:23 Güncelleme:
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        Milan 2 maç sonra kazandı!

        İtalya Serie A'nın 5. haftasında Milan, Lecce'yi konuk etti. San Siro'daki mücadeleyi kazanan 3-0'lık skorla Milan oldu.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Christian Pulisic, 61. dakikada Adrien Rabiot ve 73. dakikada Diego Moreira kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte ligde iki maç sonra kazanarak toplamda 3 galibiyete ulaşan ve 2 beraberlik alan Milan, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

        Milan bu galibiyetle puanını 11'e yükseltirken, Lecce 6 puanda kaldı.

        MİLLİ ARADAN SONRASI

        Milan, milli ara sonrasında 11 Ekim'de deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacak.

        Lecce ise aynı gün sahasında Bologna'yı konuk edecek. Karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak.

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        #milan
        #İtalya Serie A
        #Lecce
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