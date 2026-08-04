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        Milan Skriniar'dan Nathan Ake açıklaması

        Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Sturm Graz maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında savunmadaki yeni partneri Nathan Ake ile ilgili, "Ne kadar harika bir oyuncu olduğunu biliyorum. Kendisi gerçekten sadece bana değil, bütün takıma çok yardımcı oluyor. Onunla oynamak bana çok iyi hissettiriyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 16:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Skriniar'dan Ake açıklaması!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın saat 21.00’de Avusturya ekibi Sturm Graz’ı konuk edecek.

        Müsabaka öncesi Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertlilerin kaptanı Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

        "İLK MAÇIN KENDİ EVİMİZDE OLMASI BİZİM İÇİN AVANTAJ"

        Sturm Graz maçına dair genel değerlendirme yaparak sözlerine başlayan Skriniar, "Öncelikle bu maçın bizler için öneminin farkındayız. İlk maçı kendi evimizde oynamak bizim için avantaj. Kazanmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Ama bu maçta kalitemizi göstermek istiyoruz. Taraftarlarımızla beraber harika bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Hep beraber avantajlı bir skor almak için çalışacağız" diye konuştu.

        "TARAFTARLARI GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ"

        Taraftarların desteğine de değinen 31 yaşındaki stoper, "Taraftarlarımızın antrenmana gelip desteklemesi harika. Ama desteklerinizi her zaman hissediyoruz. Bizi her zaman desteklediler. Onların önünde iyi bir sonuç alıp onları da gururlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        "NATHAN AKE İLE OYNAMAK BANA ÇOK İYİ HİSSETTİRİYOR"

        Savunmadaki yeni partneri Nathan Ake ile beraber oynamanın kendisine ne hissettirdiğine yönelik ise Milan Skriniar, "Onun gösterdiği performans benim için sürpriz değil. Ne kadar harika bir oyuncu olduğunu biliyorum. Kendisi gerçekten sadece bana değil, bütün takıma çok yardımcı oluyor. Onunla oynamak bana çok iyi hissettiriyor. Birlikte oynayalı çok uzun süre olmadı ama takım halinde birlikte çalışıyoruz ki hep beraber daha iyi olalım. Bence şimdiye kadar çok iyi iş çıkardık. Hem onun, hem benim her zaman geliştireceğimiz şeyler var. Asla bu gelişimi durdurmak istemiyoruz. Hep daha iyi olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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