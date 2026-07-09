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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Mısır, Hüsam Hasan'ın sözleşmesini uzattı

        Mısır, Hüsam Hasan'ın sözleşmesini uzattı

        Mısır Futbol Federasyonu, teknik direktör Hüsam Hasan'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 11:52 Güncelleme:
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        Mısır, Hüsam Hasan'ın sözleşmesini uzattı

        Mısır Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, Hüsam Hasan'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yönetim kurulunun sözleşme yenileme ve onaylama işlemlerine ilişkin özel prosedürler, milli takım kafilesi yurda döner dönmez gerçekleştirilecektir." denildi.

        Mısır basınına göre, 59 yaşındaki çalıştırıcıyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalanacak.

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır, son 16 turunda Arjantin'e 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

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