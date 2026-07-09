Mısır, Hüsam Hasan'ın sözleşmesini uzattı
Mısır Futbol Federasyonu, teknik direktör Hüsam Hasan'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.
Giriş: 09 Temmuz 2026 - 11:52 Güncelleme:
Mısır Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, Hüsam Hasan'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yönetim kurulunun sözleşme yenileme ve onaylama işlemlerine ilişkin özel prosedürler, milli takım kafilesi yurda döner dönmez gerçekleştirilecektir." denildi.
Mısır basınına göre, 59 yaşındaki çalıştırıcıyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır, son 16 turunda Arjantin'e 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.
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