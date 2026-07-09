Mısır, Hüsam Hasan'ın sözleşmesini uzattı

Düğünde kelebekler dans etti!

Şırnak'ta, kına gecesi yapmak isteyen çiftin eğlenmelerine kelebekler engel oldu. Düğün alanının etrafında yapılan ışıklandırmaya gelen binlerce kelebek, davetlilerin halay çekmesine izin vermedi. O ilginç anlar kameraya da yansıdı. (İHA)