Mitongo: Paul Onuachu'dan çok şey öğreneceğim!

Trabzonspor'un Belçika ekibi Standard Liege'den kadrosuna kattığı 18 yaşındaki forvet Rene Mitongo, bordo-mavili takımın Avusturya kampına katıldı. Sabah saatlerinde Avusturya'ya gelen genç futbolcu, Trabzonspor'un kamp yaptığı otelin önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KENDİMİ GELİŞTİRİP AVRUPA'NIN BÜYÜK TAKIMLARINA GİTMEK İSTİYORUM"

Trabzonspor'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Mitongo, "Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'nin büyük takımlarından bir tanesi. Kendimi geliştirmek için buradayım. Daha önce burada oynayıp kendini geliştiren ve Avrupa'nın büyük takımlarına giden oyuncular var. Ben de kendimi geliştirip takıma faydalı olmak, daha sonra da Avrupa'nın büyük takımlarında oynamak istiyorum" dedi.

"İKİ YÖNLÜ OYNAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Saha içindeki özelliklerini de anlatan genç forvet, hem ceza sahasında etkili olmaya hem de takım arkadaşlarına alan açmaya çalıştığını belirterek, "Açıkçası iki yönlü oynamaya çalışıyorum. İki yönde de takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Hem topu koruyabilirim hem de atakların sonuçlandırılmasında takıma yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. İkisini de yapmaya, iki şekilde takıma katkı sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

"ONUACHU'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM"

Paul Onuachu ile benzer özelliklere sahip olduklarını söyleyen Mitongo, tecrübeli golcüden önemli kazanımlar elde edeceğine inandığını dile getirerek, "Paul Onuachu'dan çok şey öğreneceğimi söyleyebilirim. Genk'in maçlarını her zaman takip ederdim. Benzer profilde hücum oyuncularıyız aslında. Takım için mücadele eden, takım için savaşan oyuncularız. Ama elbette kendisinden öğreneceğim çok şey olacak" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'U TERCİH ETMEMDEKİ EN ÖNEMLİ NEDEN BU"

Trabzonspor'u tercih etmesindeki en önemli etkenin kulübün genç oyunculara sunduğu gelişim ortamı olduğunu vurgulayan Mitongo, "Trabzonspor'a gelişimde belki de en büyük sebep, genç oyuncuların burada gelişip daha sonra Avrupa'nın büyük takımlarına transfer olmaları. Örneğin Felipe hem santrfor hem de kanat oyuncusu olarak buraya geldi, kendini geliştirdi ve önemli bir takıma transfer oldu. Artık çok daha iyi bir oyuncu oldu. Benim de yapmak istediğim bu. Takıma yardımcı olup kendimi geliştirmek ve ben de Avrupa'nın üst düzey takımlarında yer alabilmek istiyorum" dedi.

"CAVANDA BANA ÇOK OLUMLU ŞEYLER SÖYLEDİ"

Trabzonspor'a transfer olmadan önce bordo-mavili takımın eski futbolcularından Luis Cavanda ile görüştüğünü aktaran Mitongo, "Buraya gelmeden önce Luis Cavanda ile görüşmüştüm. Kendisi bana Trabzonspor'la ilgili çok olumlu şeyler söyledi. Sadece onunla görüşme fırsatım oldu çünkü onu tanıyordum. O da kulüple ilgili çok güzel şeyler anlattı" diyerek sözlerini tamamladı.