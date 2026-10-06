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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig MKE Ankaragücü'nden puan silme cezasına itiraz yok!

        MKE Ankaragücü'nden puan silme cezasına itiraz yok!

        2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün kulüp başkanı İlhami Alparslan, 3 puan silme cezasını kabul ettiklerini ve kadırılması için başvuruda bulunmayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 16:17 Güncelleme:
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        Ankaragücü'nden cezaya itiraz yok!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sarı-lacivertli kulübe verilen 3 puan silme cezasının ardından Beştepe Tesisleri'nde açıklamada bulunan başkan İlhami Alparslan, "Biz eksi üç puanı yedik, silinir mi silinmez." dedi.

        Alparslan, Tahkim Kuruluna başvurmayacaklarını belirterek, "Bu üç puan cezası bugün burada tescillendi. Başkan olarak da söylüyorum. Kalkıp da taraftarı oyalamak, gazetecilere şirin gözükmek, yönetimdeki arkadaşlara umut vermek, futbolcularımıza boş umutlar saçmak için de 'Ben tahkime gideceğim, bunu değiştireceğim, döndüreceğim, geçen seneki gibi yapacağım.' gibi fantastik söylemlerin içerisine girmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        ESKİ DÖNEM BORÇLARI

        Alparslan, kulüpte 45 dosya bulunduğunu, bunların 17'sinde anlaşma sağlandığını ve 28 dosyanın kaldığını dile getirdi.

        Geçmiş dönem borçlarına da değinen Alparslan, eski başkan Faruk Koca ile görüştüklerini aktararak, "Faruk Bey'le konuşuyoruz, istişare ediyoruz. Faruk Koca'nın da borcu var." dedi.

        Eski başkan İsmail Mert Fırat'a ulaşamadığını kaydeden Alparslan, "İsmail Mert Fırat başkanım 6 Haziran'dan bugüne telefonumuza, mesajlarımıza bakmıyor. Birçok ortak dostumuz olmasına rağmen hiçbir cemiyette de karşılaşmadık. Ben ona 'Başkanım, Allah aşkına Faruk abiyle beraber elinizi taşın altına koyun, vergi borcunu temizleyin. Bunu ödeyebilecek gücünüz var.' yazdım. Ben de burada piyon değilim. Kimsenin piyonu da değilim. Yönetim kurulu üyelerime ve etraftaki bize güç veren insanlara güvenerek taksit taksit, FIFA dosyalarını eriteyim. Sizin borcunuzu ödeyeyim." şeklinde konuştu.

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        Kulübün önceliğinin borçlar olduğunu vurgulayan Alparslan, "Toplam 800 milyon lira. MKE Ankaragücü 800 milyon liraya tertemiz olur." ifadelerini kullandı.

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