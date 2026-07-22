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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Montella'nın ablası hayatını kaybetti

        Montella'nın ablası hayatını kaybetti

        TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın, evinde geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        Montella'nın abla acısı

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella, evinde geçirdiği kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Caterina Montella için bugün Napoli kentinin Castello di Cisterna ilçesinde yer alan San Nicola Kilisesi'nde yerel saatle 16.30'da cenaze töreni düzenlenecektir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Montella'nın vefatı nedeniyle başta A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

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