Muğlaspor: 0 - Bandırmaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Muğlaspor ile Bandırmaspor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber Bandırmaspor haftayı 4, Muğlaspor ise 1 puanla tamamladı.
Giriş: 16 Ağustos 2026 - 23:41 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Muğlaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Ege temsilcisi puanını 1'e, Bandırmaspor ise 4'e çıkardı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Muğlaspor, Bodrum FK ile karşılaşacak. Bandırmaspor, Keçiörengücü'nü konuk edecek.
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