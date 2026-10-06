Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Mustafa Eskihellaç, Samsun’da 61 diyecek

        Mustafa Eskihellaç, Samsun’da 61 diyecek

        Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Mustafa Eskihellaç, Samsunspor karşılaşmasıyla bordo-mavili forma altında 61. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 15:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mustafa Eskihellaç, Samsun'da 61 diyecek!

        Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Samsunspor’un konuğu olacak Trabzonspor’da bu mücadele, savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç için ayrı bir önem taşıyor.

        TRABZONSPOR'DA 61. KEZ SAHAYA ÇIKIYOR

        Karadeniz ekibiyle bugüne kadar 60 resmi müsabakaya çıkan Eskihellaç, Samsunspor maçıyla birlikte bordo-mavili forma altında 61. maçını oynayacak.

        60 MAÇTA 2 GOL

        29 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerle 49 Süper Lig, 9 Türkiye Kupası ve 2 de Avrupa kupaları karşılaşmasında forma giydi. Eskihellaç, söz konusu süreçte rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Bordo-mavili oyuncunun 2 golü de Türkiye Kupası’nda gelirken, Süper Lig’de henüz gol sevinci yaşayamadı.

        REKLAM

        Özellikle istikrarlı performansıyla dikkat çeken Eskihellaç, Trabzonspor'la 61. kez sahaya çıkacağı karşılaşmada skor katkısı da yapmak istiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trabzonspor
        #süper lig
        #Samsunspor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Akrabası yol kavgasında hayattan kopardı
        Akrabası yol kavgasında hayattan kopardı
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık