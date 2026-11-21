Samsunspor, Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"GALİBİYETİ HAK EDEN TARAF BİZDİK"

Galatasaray'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Nenad Bjelica, “Maç özelinde bizim göstermiş olduğumuz performansa bakıldığında iyi bir maç oynadığımızı, iyi bir oyun sergilediğimizi söyleyebilirim. Hatta göstermiş olduğumuz performansla galibiyeti hak eden taraf olduğumuzu da söyleyebilirim. Birçok şans yakaladık, birçok fırsat yakaladık. Zaman zaman üstün olduğumuz anlar da oldu ama ne yazık ki istediğimiz sonucu elde edemedik. Yakalamış olduğumuz fırsatları aslında böyle güçlü bir rakibe, Galatasaray gibi bir rakibe karşı oynadığınızda değerlendirmeniz gerekiyor ama ne yazık ki bunu gerçekleştiremedik. Takımımı tebrik ederim. Göstermiş oldukları performanstan gurur duyduğumu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

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"YARDIMCILARIM GOL POZİSYONUNDA İKİ DEFA OFSAYT OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Galatasaray’ın gol pozisyonunda ofsayt olduğunu düşündüğünü belirten Bjelica, “Yardımcılarım bana gol pozisyonunda iki defa ofsayt olduğunu söylediler. Birincisi ilk pozisyonda, ikincisi de şut esnasında kalecimizin önünde bir oyuncunun olması sebebiyle ofsayt verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi pozisyonu şahsen kendim görmedim. Bana yardımcılarım söyledi. Ben de onların söylediklerini aktarıyorum” diye konuştu.

"GÖSTERDİĞİMİZ PERFORMANS GELECEK HAFTALAR ADINA UMUT VERİYOR"

Takımının performansından memnun olduğunu dile getiren Nenad Bjelica, “Böyle bir performans gösterdikten sonra böyle bir sonuç açıkçası bizim adımıza yazık oldu. Ama gösterdiğimiz oyun, gösterdiğimiz performans, sahada gördüklerimize baktığımızda gelecek haftalar adına bize çok büyük umutlar veriyor. Aynı şekilde önümüzdeki haftalarda da iyi performanslar göstermeye çalışacağız” dedi.