Noa Lang'dan Galatasaray'a transfer mesajı!

Galatasaray'da geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Noa Lang, yaz transfer döneminde yeniden sarı-kırmızılı takımın gündemine gelmişti.

Sol kanat arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Lang'ı yeniden kadrosuna katabileceği belirtilmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

O dönem de sarı-kırmızılı kulübe dönmeye sıcak bakan Hollandalı futbolcu, sosyal medyada Galatasaray'a ilişkin hamlelerde bulunmaya devam ediyor.

"GALATASARAY SENİ SEVİYOR"

Kariyerine Napoli'de devam eden Lang, kendisi için sosyal medyada yapılan "Galatasaray seni seviyor" yorumunu beğenerek sarı-kırmızılılara mesaj yolladı.

27 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon Galatasaray formasıyla 19 resmi maçta 2 gol, 3 asist kaydetti.