Noah Saviolo: Bu stadyumdaki ilk golüm, çok mutluyum

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 4-0 yenen Trabzonspor'un 2. golünü kaydeden Noah Saviolo, galibiyeti değerlendirdi.

"BU STADYUMDAKİ İLK GOLÜMÜ ATTIĞIM İÇİN İNANILMAZ MUTLUYUM"

İlk golünü Papara Park'ta attığı için mutlu olduğunu belirten Saviolo, "Çok mutluyum, çok iyi bir galibiyet oldu. Bu stadyumdaki ilk golüm. İlk goller her zaman mutluluk vericidir. Böyle devam etmeliyiz." dedi.

Taraftarlara teşekkür eden genç oyuncu, "İnanılmaz mutluyum. Taraftarlarımıza da teşekkür etmeliyim. Trabzonspor için daha fazla gol atacağımın sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

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Saviolo, takımın sahadaki dizilişiyle ilgili ise "Kanat oyuncuları için gayet rahat bir formasyon kurduk. Saha içinde çok rahat hissettim kendimi." şeklinde konuştu.