Okan Buruk: Asla hakaret etmedim, hakem beni isteyerek attı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili sözleri ortaya çıktı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre, Okan Buruk, kırmızı kartın ardından, "Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim, asla hakaret etmedim, kötü söz söylemedim. Beni isteyerek attı." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, Trabzonspor maçında 72. dakikada kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılı teknik adam, milli aranın ardından Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.