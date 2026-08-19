Olimpik Lyon'da Corentin Tolisso: Turu geçen taraf olacağız!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Olimpik Lyon'da Corentin Tolisso, beraberlik sonrası konuştu.

"TURU GEÇEN TARAF OLACAĞIZ"

Her şeyden önce güzel bir maçtı. Onların taraftarlarıyla, atmosferle vs. bu stadyumda işimizin zor olacağını biliyorduk. Ama açıkçası çocuklarla gurur duyuyorum... Takımla gurur duyuyorum. Sahada varlığımızı gösterdik, ikili mücadelelerde vardık. Şimdi önümüzde kendi evimizde, kendi seyircimizin önünde oynayacağımız bir rövanş maçı var ve umarım işimizi yapıp haftaya turu geçen taraf olacağız.