Olimpik Lyon'da Lois Openda: Beraberlik iyi bir sonuç!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Olimpik Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Fransız ekibinde golü kaydeden Lois Openda, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Giriş: 19 Ağustos 2026 - 00:25 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Olimpik Lyon'da Lois Openda, beraberlik sonrası konuştu.
Belçikalı yıldız, "Buradan beraberlikle ayrılmak bence iyi bir sonuç. Kendi sahamızdaki rövanş maçı farklı olacak." ifadelerini kullandı.
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