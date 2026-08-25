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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Olimpik Lyon, Fenerbahçe maçına hazır!

        Olimpik Lyon, Fenerbahçe maçına hazır!

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Olimpik Lyon, son antrenmanını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 12:08 Güncelleme:
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        Lyon, Fenerbahçe maçına hazır!

        Olimpik Lyon Tesisleri'nde teknik direktör Paulo Fonseca yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

        Olimpik Lyon ile Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

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        #lyon
        #fenerbahçe
        #şampiyonlar ligi
        #Olimpik Lyon
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