Olimpik Lyon, Fenerbahçe maçına hazır!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Olimpik Lyon, son antrenmanını gerçekleştirdi.
Giriş: 25 Ağustos 2026 - 12:08 Güncelleme:
Olimpik Lyon Tesisleri'nde teknik direktör Paulo Fonseca yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.
Olimpik Lyon ile Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.
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