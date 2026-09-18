Ömer Kafkas: Bu bisiklet dünyasının bayram günüdür

L'Etape Türkiye by Tour de France organizasyonunun genel direktörü Ömer Kafkas, bu sene üçüncüsü gerçekleştirilecek organizasyonun bir spor etkinliğinden çok tanıtım ve çok yönlü bir iletişim çalışması olduğunu söyledi.

Bisiklette Tour de France'ın amatör sporculara yönelik özel konsepti olarak kabul edilen organizasyon, 20 Eylül Pazar günü Ümraniye Anadolu Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Üç farklı uzunluktaki parkurda kıtalararası geçişin gerçekleştirileceği yarışa 2 bine yakın sporcu katılacak.

Organizasyon HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ömer Kafkas, organizasyon öncesi Anadolu Ajansı (AA) Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Servisi'ni ziyaret ederek etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Heyecan verici bir süreçte olduklarını aktaran Kafkas, "Zor bir operasyonu yürütüyoruz. Neredeyse bütün İstanbul'u kullandığımız zorlu bir mücadelenin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Üçüncü yılımızda bir organizasyonun büyüdüğüne ve geliştiğine şahitlik ediyoruz. İletişim rakamlarıyla, katılımcı sayılarıyla, dünyadan ve Türkiye'den hem sporcu hem kurumsal hem de marka desteği açısından aldığımız desteklerde rakamların yükseldiğini görüyoruz, heyecanın büyüdüğünü görüyoruz. Buradaki gelişimi gördükçe Türkiye olarak potansiyelimizi daha net algılıyoruz." diye konuştu.

L'Étape Türkiye by Tour de France'ın sadece bir spor organizasyonu olmadığını vurgulayan Kafkas, "Bugün itibarıyla 2 bine yakın bir sporcu kaydımız var. Kayıtlarımız devam ediyor. Çok uluslu bir yarıştan bahsediyoruz. Sporcularımızın yarısına yakınının yabancı olduğu, başka bir ülkeden günler öncesinden buraya gelip hem İstanbul'u keşfettiği hem parkurda testler yaptığı bir süreçten bahsediyoruz. Bu yönüyle çok yönlü bir organizasyon. Türkiye'den 50'ye yakın farklı şehirden misafirlerimizi İstanbul'da ağırlıyoruz. Bu bir anlamda çok da büyük bir turizm ve tanıtım hareketi. O yüzden L'Étape Türkiye by Tour de France sadece bir spor organizasyonu değil; çok yönlü bir iletişim çalışması. Ülkemizin sporla anılması, insanlara bu kadar zorlu ve normal bir günde trafiğe kapanmasının mümkün olmadığı bir parkurda sürüş imkanı sağlaması, kıtaları geçen tek yarış olması, bir parkur üzerinde Marmara'yı ve Karadeniz'i gören bir yarış olması gibi birçok unvanı var." ifadelerini kullandı.

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Ömer Kafkas, üç farklı parkurda yarış düzenleneceğini dile getirerek şunları söyledi:

"Yarışımız 20 Eylül sabahı saat 8.00'de Ümraniye Anadolu Millet Bahçesi'nde başlayacak ve orada bitecek. Ümraniye Belediyemizden bu konuda ciddi destek görüyoruz ve bu operasyonun birlikte üstesinden geleceğiz. Beykoz Belediyemizle stratejik işbirliğimiz var. Parkurumuz Riva'da devam ediyor. Kıtalararası geçişimiz var. Üç parkurumuz da kıtalararası geçişini tamamlıyor. Uzun parkurumuz 100 kilometre, kısa parkurumuz 50 kilometre civarında. Bu parkurları tamamlayamayacak sporcular ve katılımcılar için Tour de France'ın heyecanını yaşamaları için 30 kilometrelik kıtalararası deneyim parkuru oluşturduk. Biraz ısınması, idmanı olan her katılımcının bitirebileceği bir parkur. Kıtalararası deneyim parkurumuzun Anadolu'da büyük bir yarış yapabilecek kadar da katılımcısı var. Büyük bir kalabalık start alacak. 20 Eylül sabahı Türkiye'de bisiklette start alan en kalabalık amatör spor organizasyonu olacak. Ümraniye Anadolu Millet Bahçesi hem köprü hem Riva yönünde Kavacık'ı kullanıyoruz. İstanbullularımızdan organizasyona sahip çıkmalarını çok istiyoruz. Bu büyük bir mesele. Vatandaşlarımızı önce fuar alanına bekliyoruz. Bisikletle ilgili bütün dünya orada olacak. Tour de France'ın bütün unsurları gelecek. Katılamayanları parkurda yarışı desteklemeye bekliyoruz. Buraya kadar da vakti olamayanları kahvaltılarını biraz uzatıp kendileri için hazırladığımız canlı yayında ekran başına bekliyoruz. L'Etape Türkiye birçok kanalda aynı anda canlı yayınlanıyor."

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"BU BİSİKLET DÜNYASININ BAYRAM GÜNÜDÜR"

Ömer Kafkas, L'Etape Türkiye by Tour de France'ın bisiklet dünyasının bayram günü olduğunu söyledi.

Organizasyona her geçen yıl ilginin daha da arttığını vurgulayan Kafkas, "L'Etape Türkiye by Tour de France 3 yaşında. Biz şu anda 2 bin kişi kadar start almayı planlıyoruz. Buradaki startımız bir gün 10 bine geldiğinde ülkemizde bisikletin hak ettiği noktada olacağına, herkesin bunu kullanacağına, bisikletle ilgili farkındalığın artacağına, kazaların son bulacağına, bütün sürücülerin buna azami dikkat göstereceğine ve buradaki algının bütün Türkiye'ye yayılacağına inanıyoruz. Organizasyonlar bunların boy gösterme şekli, işin tanınması için büyük bir fırsattır. Burada gücü, kuvveti, imkanı, bisikleti olan herkesi 20 Eylül günü hiç değilse kıtalararası geçiş deneyim parkuruna bekliyor, onların bu işin bir parçası olmasını çok arzuluyoruz. Bu bisiklet dünyasının bayram günüdür, buluşma noktasıdır. Herkesi Ümraniye Anadolu Millet Bahçesi'ndeki o bayram yerine, sporla ilgili buluşma noktasına bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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"TOUR DE FRANCE 123 YILLIK BİR MARKA"

Kafkas, dünyanın en prestijli ve en zorlu profesyonel yol bisikleti yarışı olan Tour de France'ın çok büyük bir marka olduğunu kaydetti.

L'Etape Türkiye by Tour de France'ın düzenlenmesinde bakanlık ve belediyelerin büyük katkısı olduğuna değinen Kafkas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tour de France, 123 yıllık bir marka. Fransa'nın üzerine titrediği, koruduğu, hatta üzerine ülke politikalarının olduğu bir spor diplomasisi ürünü. Tek başına organizasyon şirketinin bile karar almasının mümkün olmadığı, Grand Depart'ın gerçekleşeceği ülkeler için Cumhurbaşkanı'nın izni gerektiği gibi birçok ciddi sürece sahip, çok güçlü bir öyküsü var. Böyle bir öyküyü akşam isteyip ertesi gün yapabilme şansınız yok. Talep onlardan gelmesine rağmen entegrasyon süreci 1,5 yıl sürdü. Yaklaşık olarak 1000 sayfalık bir kontrol listesinden bahsediyoruz. Hangi müzikten sonra hangi müziğin geldiği, podyum seremonisi tören yönetimi, konvoy yönetimi, güvenlik yönetimi, sağlık yönetimi, çevreyi koruma manifestoları gibi çok ciddi anlamda bir kurallar silsilesi var. Çemberleri aşa aşa geldik. Üçüncü yılımızdayız ve geçtiğimiz yıl Marmaris etabımızı ekledik. Bu da aslında Fransa ve Tour de France ile işlerin iyi gittiği yolundaki en büyük işaret. Marmaris etabında da her şey yolunda gitti, şanslıydık. Üçüncü parkurumuzun da bu güçlü işbirliği sonunda geleceğine inanıyoruz. Bizim de omzumuzda Tour de France gibi dünyada beğenilen, çok takip edilen bir işin Türkiye'de gerçekleşmesinin sorumluluğu ve yükü var. Bu yükün altından kalkarken başta Türkiye Bisiklet Federasyonu olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi stratejik destek aldığımız kurumlarımız var. Tour de France ile onların da ayrıca ilişkileri var. Siz de sadece bir şirket olarak Tour de France'a gidip bu yarışı alamıyorsunuz. Belli garantiler, referanslar gerekiyor. Bu konuda da devletimizin de önemli katkıları, referansları oldu. Artık bu yıldan itibaren de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi organizasyonu haline geldik. Heyecanımız giderek artıyor. Fransa'nın çok üzerine titrediği bu işi, biz de Türk milletinin olayı hızlı kavrama, olaya hemen adapte olma yönümüzle hemen kavradık. Şimdi her şeyi onlardan öğreniyoruz. Onların 123 yıllık bilgi birikimine bu kısa sürede erişebilir hale geldik. Biz de aynı yolları takip ediyoruz. Türk girişimciliğiyle bunun üstüne koyarak meseleyi biraz daha kendi ülke markamıza hizmet edecek şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz."

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"MESELE GİDEREK BÜYÜYOR"

Kafkas, Türkiye'de bisiklet sporuna giderek büyüyen bir ilgi olduğunu söyledi.

Türkiye'deki altyapının çok geliştiğini anlatan Kafkas, "Mesele giderek büyüyor. Bu, spor organizasyonları tarafında 12. yılımız. Bu 12 yılda her şey 50 yıl gibi ilerledi. Artık sporcular doğru organizasyonları çok daha kısa zamanda algılayabiliyor. Türkiye'deki altyapı çok gelişti; yollarımız, bu yarış için tahsis edilen köprü, yollar çiçek gibi, her tarafı tertemiz, olmayan yerlerin anında bakımları gerçekleşiyor. Altyapı olarak bir rahatlığımız var. Gelişim devam ediyor. Özellikle 15 ile 16 yaş ile 65 yaş arası çok geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Herkesin kendinden bir şey bulabileceği, kadını ve erkeğiyle birlikte mücadele edebileceği, her sınıftan ve görevden insanın birlikte omuz omuza mücadele edip dünyaya müthiş bir fotoğraf verebileceği bir fırsat. Kitle büyüyor. Bunu son 10-12 senede fark edebiliyoruz. 12 sene önceki kamu, sporcu ve sponsor yaklaşımıyla bugünkü yaklaşım aynı değil. İlgi yükseliyor. Herkes bu dünyanın bir parçası olmaya çalışıyor. Tour de France güvenlik kriterlerine göre bütün parkurları hazırlayabilecek bir altyapımız var." diye konuştu.

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"TOUR DE FRANCE'IN GRAND DEPART'I TÜRKİYE'DEN OLABİLİR"

Kafkas, Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) Grand Depart'ının (açılış etabı) ileride Türkiye'den yapılabileceğini belirtti.

Tour de France yetkililerinin İstanbul ile ilgili olumlu izlenimleri olduğuna değinen Kafkas, şunları kaydetti:

"Tour de France'ın Grand Depart'ı Türkiye'den olabilir. Yakın bir zamana kadar bunun için mümkün değil diyebilirdim. Tour de France'ın Grand Depart'ı başka bir şey. L'Étape'ı gerçekleştirebiliyor olmak başka bir şey. Bu, amatör ve yarı profesyonel sporcular için kurulmuş bir ekosistem. Konu Tour de France'a geldiğinde oradaki Grand Depart ile Paris arasındaki uçuş saatine bakılıyor. 3 saat 1 dakika olduğunda yarış o ülkeye gidemiyor gibi daha da ağır kriterler var. Aynı gün 5 bin görevliye, 100'e yakın otele, 300 büyük araca, yaklaşık 40-50 mobil TIR'a ihtiyacınız olacak. Büyük bir dünya o. Tour de France'ın 21 günlük etaplarındaki her bir etabı çok büyük bir dünya. Geçen 3,5 yıllık süreçte Amaury Sport Organisation (ASO) Genel Müdürü, Tour de France'ın direktörlerini Türkiye'de ağırlama fırsatımız oldu. İlk ziyaretlerinde İstanbul Boğazı'na dönüp baktıklarında onlardan, 'Bu iş burada olabilir' diye çok güzel sinyaller almıştık. Şehri çok beğendiler, hayranlıkla gezdiler. Türk insanının organizasyon kabiliyetine güvenerek bir gün Tour de France'ın kesinlikle Türkiye'ye gelişinin kaçınılmaz olduğuna inananlardanım. Hem Gençlik ve Spor Bakanlığı hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem Türkiye Bisiklet Federasyonu hem de Türkiye Milli Olimpiyat Komitemizin de böyle düşündüğüne inanıyorum. Onlarda da aynı kararlılığın olduğunu düşünüyorum. Tour de France'ın Grand Depart'ının olimpiyata yakın büyüklükte bir iş olacağına yürekten inanan biriyim."

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Tour de France'ın çok büyük bir organizasyon olduğuna değinen Kafkas, "Gerçekleştiği her günkü ekonomik büyüklükleri 300-500 milyon avrolara varan dev bir yapı. Bir yerden bir yere hareket etmesi bütün şehirlerin kaderini değiştiriyor. Barselona dünyada çok bilinen, çok turist alan, çok önemli bir şehir. Bu yıl yarış Barselona'dan başladı. Siz aslında Barselona veya Londra bile olsanız gerçekten Tour de France gibi güçlü bir argümanı kullanmaya ihtiyacınız olabiliyor. O yüzden İstanbul ile bir gün bu markanın buluşması bu ülke için tarihi bir fırsatın eşiğidir. Hem kamu idarecilerimize hem markalarımıza hem de Türk organizasyon ekiplerine gerçekten güveniyorum. Bir gün bu startın buradan gerçekleşeceği ve dünyadaki o gün gözlerin tamamen Türkiye'ye çevrileceğine yürekten inanıyorum. Türkiye'nin buradan aldığı ivmelenmeyle de bu meseleyi çok başka yerlere taşıyacağına, bütün bu ivmelenmenin her şeye yansıyacağına inanıyorum." şeklinde sözlerini tamamladı.