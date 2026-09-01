Oosterwolde'den paylaşım: Tekrar görüşeceğiz!
İtalyan devi Roma'ya transfer olması beklenen fakat transferi gerçekleşmeyen Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı
Giriş: 01 Eylül 2026 - 15:33 Güncelleme:
İtalyan devi Roma'ya transfer olması beklenen fakat transferi gerçekleşmeyen Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde sosyal medya hesabından sahaya dönüş tarihiyle ilgili açıklama yaptı.
Hollandalı futbolcu Aralık ayının başında sahalara dönmeyi beklediğini açıkladı.
Sarı-lacivertli oyuncunun İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya transferi, sağlık kontrollerini geçememesi nedeniyle iptal olmuş ve Oosterwolde Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.
Ameliyat sürecini tamamlayan Hollandalı futbolcu, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından Aralık ayının başlarında sahalara dönmesi bekleniyor.
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