Orhan Ak: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep FK Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından taktik çalışma yapıldı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, takımın başına gelme süreci, Göztepe maçı ve Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

REKLAM

"GÖZTEPE GİBİ ÇOK CİDDİ BİR RAKİBE KARŞI DEPLASMANDA İLK YARI 4 GOLLE ÖNE GEÇMEK KOLAY DEĞİL"

Deplasmanda 4-2 kazandıkları Göztepe maçının kendileri için iyi bir başlangıç olduğunu ancak ders almaları gereken noktalar bulunduğunu ifade eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, "Şimdi şükürler olsun çok iyi bir başlangıç yaptık. Oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum, onları kutluyorum. Müthiş bir özgüven, bir cesaret, bir takım olma standardını bize gösterdiler. Bu maçtan sonra hem rakiplerimiz olsun hem camia olsun hem de taraftarımız olsun, kendimizle alakalı beklentilerimiz daha farklı oldu. Ama özgüvenle o rehaveti karıştırmamak lazım. Bunu devam ettirmemiz lazım. Sonuçta baktığınız zaman evet ilk yarı müthiş bir oyun ama ikinci yarı ise zaman zaman oyun içinde olduk. Ama bu süreyi uzatmamız lazım. Skordan bağımsız, çünkü bazen skor yanıltabiliyor ama biz hem ilk yarıdaki oyun hem de skor olarak çok iyiydik, çok agresif idik, çok doğru planlarla, çok iyi işler yaptık. Çünkü Göztepe gibi çok ciddi bir rakibi deplasmanda ilk yarı dört golle öne geçmek kolay değil. Oyuncularımız müthiş bir özgüven ve karakter ortaya koydular. Oyuncularım maça çok iyi konsantre oldular, çok odaklandılar ve karşılığını aldık ama ikinci yarı bazı bölümlerde çok memnun değilim. Bunu geliştireceğiz, her hafta yeni bir fırsat, yeni bir maç. Her maçın yeni bir hikayesi oluyor. Rakip kim olursa olsun o cesareti, o kendi oyun kimliğimizi standarda oturtmamız lazım" dedi.

REKLAM

"FENERBAHÇE MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Ligin 5. haftasındaki Fenerbahçe maçı ile ilgili de konuşan ve kazanmak istediklerini söyleyen Orhan Ak, "Her maç çok zor. Baktığınız zaman kağıt üzerinde hiç bir maçtan kaçamazsınız, her maça en iyi şekilde hazırlanmanız lazım. Bugün Göztepe maçının tamamen yaptıklarımız, yapamadıklarımızı, olumlu olumsuz bunların hepsini tekrardan bir geribildirimle analizini yaptık. Bugün tamamen o sayfayı kapattık şimdi Fenerbahçe sayfasını açıyoruz. Yaklaşık dört antrenmanımız var maça kadar. Bunlar bizim için çok değerli en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Doğru planlarla doğru oyun ve en önemlisi taraftarımızla maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Fenerbahçe maçı ve ligin diğer maçları için taraftarın desteğini beklediklerini de vurgulayan Ak, "Bu başarılar inşallah hep beraber devam eder. O başarıları beraber paylaşacağımız taraf kesinlikle taraftarımız olacak. Ben Galatasaray'da oynarken de, büyük takımlarda antrenörlük yaparken de Gaziantep'e geldiğimiz zaman hiçbir zaman maçlar kolay olmuyordu. Burası hem taraftar hem camia spor kültürü olan bir şehir. O dinamikler bir araya geldiği zaman bizim işimiz daha kolay olacağını düşünüyorum. Onun için taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var" diye konuştu.