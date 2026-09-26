Ousmane Dembele: 1-2 gol daha atabilirdik!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında deplasmanda Türkiye'yi 1-0 mağlup eden Fransa'da Ousmane Dembele, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"FORVETTE KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Zidane bize oyun ve iletişim talep ederek bir taktik verdi. Bundan memnunuz. Forvette kendimi iyi hissediyorum. PSG'de de her zaman forvet oynuyorum.

"1-2 GOL DAHA ATABİLİRDİK"

Zorlu bir deplasmanda elde ettiğimiz bir galibiyet. Genel olarak çok iyi bir maç çıkardık. Bir ya da iki gol daha atabilirdik. Türkiye’ye gelip coşkulu bir stadyumda oynamak kolay olmayacaktı. Bütün hafta boyunca iyi çalıştık. Üç puandan memnunuz. Zidane güzel futbol ve sahada bolca iletişim bekliyordu. Bize 4-3-3 taktiğini uygulayacağımızı söyledi. Güçlüydük. Pazartesi günkü maça hazırlanmak için çalışmaya devam edeceğiz.

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