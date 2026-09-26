Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Ousmane Dembele: 1-2 gol daha atabilirdik!

        Ousmane Dembele: 1-2 gol daha atabilirdik!

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa, Kocaeli'nde A Milli Futbol Takımımız'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Horozlar'da Ousmane Dembele, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 00:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "1-2 gol daha atabilirdik!"

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında deplasmanda Türkiye'yi 1-0 mağlup eden Fransa'da Ousmane Dembele, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "FORVETTE KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

        Zidane bize oyun ve iletişim talep ederek bir taktik verdi. Bundan memnunuz. Forvette kendimi iyi hissediyorum. PSG'de de her zaman forvet oynuyorum.

        "1-2 GOL DAHA ATABİLİRDİK"

        Zorlu bir deplasmanda elde ettiğimiz bir galibiyet. Genel olarak çok iyi bir maç çıkardık. Bir ya da iki gol daha atabilirdik. Türkiye’ye gelip coşkulu bir stadyumda oynamak kolay olmayacaktı. Bütün hafta boyunca iyi çalıştık. Üç puandan memnunuz. Zidane güzel futbol ve sahada bolca iletişim bekliyordu. Bize 4-3-3 taktiğini uygulayacağımızı söyledi. Güçlüydük. Pazartesi günkü maça hazırlanmak için çalışmaya devam edeceğiz.

        REKLAM
        Milliler Kocaeli'de Fransa'ya mağlup oldu
        Milliler Kocaeli'de Fransa'ya mağlup oldu Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fransa
        #türkiye
        #Ousmane Dembele
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manisa'daki saldırıda 7 tutuklama
        Manisa'daki saldırıda 7 tutuklama
        Milliler Kocaeli'de Fransa'ya mağlup oldu
        Milliler Kocaeli'de Fransa'ya mağlup oldu
        "İtalya maçını kazanmak için sahada olacağım"
        "İtalya maçını kazanmak için sahada olacağım"
        Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonu!
        Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonu!
        Merih'ten kırmızı kart açıklaması!
        Merih'ten kırmızı kart açıklaması!
        Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu!
        Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        F.Bahçe galibiyetle başladı!
        F.Bahçe galibiyetle başladı!
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        Beşiktaş sezona mağlubiyetle başladı!
        Beşiktaş sezona mağlubiyetle başladı!
        Dragon Hackerz'in 2 yöneticisine gözaltı
        Dragon Hackerz'in 2 yöneticisine gözaltı
        "İran 7 günlük bir plan sundu"
        "İran 7 günlük bir plan sundu"
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sigarayı nasıl bıraktı?
        Sigarayı nasıl bıraktı?
        Boşandılar
        Boşandılar
        "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek
        "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum