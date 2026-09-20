Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Özhan Pulat: Üzüntüyle hatırlayacağım bir hezimet

        Özhan Pulat: Üzüntüyle hatırlayacağım bir hezimet

        Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, 8-0 yenildikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yaşadığı üzüntüyü anlatan Pulat, "Böyle bir hezimet üstüne konuşuyor olmak yaşamak istemeyeceğim, yarın uzun bir süre geçse bile üzüntüyle hatırlayacağım bir durum. Ama ben şunu şiar edindim; rakip, hakem, oyuncu performansları gibi bahanelere sığınmadım." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 20:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Üzüntüyle hatırlayacağım bir hezimet"

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye 8-0 yenilen Eyüpspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, yaşadığı üzüntüyü açıkladı.

        "UZUN SÜRE GEÇSE DE ÜZÜNTÜYLE HATIRLAYACAĞIM BİR HEZİMET"

        Müsabakanın ardından basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, "Genç, hedefleri olan idealist bir teknik direktörüm. Böyle bir hezimet üstüne konuşuyor olmak yaşamak istemeyeceğim, yarın uzun bir süre geçse bile üzüntüyle hatırlayacağım bir durum. Ama ben şunu şiar edindim; rakip, hakem, oyuncu performansları gibi bahanelere sığınmadım. Aynayı kendime çevirdim. Sezon başında 4-4,5 milyon Euro bütçeyle ivedilikle takım kurduk. Beşiktaş maçında duruş sergiledik. Gazantep ve Çaykur Rize maçlarındaki kırılmaları yapamamak takımın özgüvenini zayıflattı. İzin günlerimde bile tesiste günde 18 saat çalışan bir teknik adamım. Temel problem; her şeyin bir ruhu var, sadece futbolun değil. Bugün rakibinin puan kaybettiği noktada müthiş bir motivasyonla özgüven kazanmak isteyen bir takıma maçın başında bu kadar çabuk teslim olursanız fatura olur. Daha kadrolar sayılmadan golü yedik. Futbolun bir gerçeği var; bir yanlış tüm doğruları götürür. Maçın başındaki yanlışımız 3 aylık bütün doğruları götürdü. Bunun sorumlusu bizleriz. Ligin daha çok başı, toplanılacak çok puan var. Benim için hayatta en değerli şey futbolu duygusu ve ruhuyla yapmak" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özhan Pulat
        #Eyüpspor
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'da seçim sonuçları açıklanıyor
        Almanya'da seçim sonuçları açıklanıyor
        Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
        Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        "Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!"
        "Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!"
        Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı
        Süper Lig'in yeni lideri Amed!
        Süper Lig'in yeni lideri Amed!
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak
        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi
        Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Açıklama yaparken ağladı
        Açıklama yaparken ağladı
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        "Beş kere de evlenebilirim"
        "Beş kere de evlenebilirim"
        Moda cinayetinin kan donduran detayları! Gerçek 93 gün sonra ortaya çıktı
        Moda cinayetinin kan donduran detayları! Gerçek 93 gün sonra ortaya çıktı