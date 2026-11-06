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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Amed Sportif Faaliyetler PFDK'dan Samuel Ballet'e 3 maç ceza!

        PFDK'dan Samuel Ballet'e 3 maç ceza!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Samuel Ballet'e 3 maç men cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 11:25 Güncelleme:
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        PFDK, Ballet'ın cezasını açıkladı!

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Eyüpspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Ballet'e 3 maç men ve 200 bin lira para cezası uyguladı.

        Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ile antrenörü Ziya Akçeken de protokol tribününde bulunan seyirciye yönelik hakaretleri sebebiyle birer maç ve 50'şer bin lira para cezasına çarptırıldı.

        PFDK, farklı nedenlerle Galatasaray'a 780 bin, Beşiktaş'a 670 bin, Kasımpaşa'ya 500 bin, Amed Sportif Faaliyetler'e 500 bin, Kocaelispor'a 350 bin, Göztepe'ye ise 200 bin lira para cezası uygulandı.

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