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        Haberler Spor Futbol Porto: 3 - Benfica: 1 | MAÇ SONUCU

        Porto: 3 - Benfica: 1 | MAÇ SONUCU

        Portekiz Premier Lig'in 7. haftasında Porto sahasında Benfica'yı ağırladı. 4 golün çıktığı mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve liderliğini pekiştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 00:34 Güncelleme:
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        Farioli'li Porto 7'de 7 yaptı!

        Portekiz Premier Lig'in 7. hafta mücadelesinde Porto ile Benfica karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Porto'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Gabri Veiga, 54'te Victor Froholdt ve 60. dakikada ise In-Beom Hwang kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 51. dakikada Alexander Bah'tan geldi.

        Ayrıca Benfica'da 35. dakikada Clement Lenglet, çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Porto 7'de 7 yaparak 21 puanla liderliğini sürdürdü. Benfica ise bu sezon ilk mağlubiyetini aldı ve 16 puanla 2. sırada haftayı kapattı.

        Ligin 8. haftasında Porto deplasmanda Maritimo'ya konuk olacak. Benfica ise sahasında Vitoria Guimaraes'i ağırlayacak.

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        #porto
        #benfica
        #PORTEKİZ
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