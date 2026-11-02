Premier Lig'de Arsenal zirvenin yeni sahibi oldu!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Husumetli olduğu Kadir Akça'yı 8 yerinden vurarak ağır yaralayan şüpheli, Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma ekiplerince kısa sürede silahla yakalandı. Hastaneye kaldırılan Akça, ise tüm müdahalelere rağmen hayatını... Daha Fazla Göster

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Husumetli olduğu Kadir Akça'yı 8 yerinden vurarak ağır yaralayan şüpheli, Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma ekiplerince kısa sürede silahla yakalandı. Hastaneye kaldırılan Akça, ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti (İHA) Daha Az Göster