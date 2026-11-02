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        Premier Lig'de Arsenal zirvenin yeni sahibi oldu!

        Avrupa'nın 5 büyük liginde maçlara hafta sonu devam edildi. Premier Lig'de Arsenal, LaLiga'da Barcelona, Bundesliga'da Bayern Münih, Serie A'da Lazio ve Ligue 1'de Paris Saint-Germain puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 12:42 Güncelleme:
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        Arsenal zirvenin yeni sahibi!

        Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

        Premier Lig'de Arsenal, Manchester City'nin puan kaybettiği haftada liderliğe yerleşti.

        LaLiga'da Barcelona, Bundesliga'da Bayern Münih, Serie A'da Lazio ve Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG) zirvede yer aldı.

        PREMİER LİG'DE ARSENAL ZİRVEVİN YENİ SAHİBİ

        Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Liverpool'u Kai Havertz'in golüyle 1-0 yendi ve üst üste 4. galibiyetini alarak zirvenin yeni sahibi oldu.

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Liverpool ise ligde iki hafta aradan sonra kaybetti.

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        Sezonun iddialı takımlarından Brighton, Manchester City deplasmanında 1-0 galip geldi. Liderliği kaybeden Manchester City, peş peşe ikinci yenilgisini yaşadı.

        Haftanın öne çıkan mücadelesinde Chelsea, evinde Manchester United'ı 2-0'lık skorla geçti. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Manchester United, düşme hattına yaklaştı.

        Sezona kötü başlayan Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı 2-0 yendi ve arka arkaya üçüncü galibiyetini elde etti.

        Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, evinde Ipswich Town ile 2-2 berabere kalarak peş peşe 7. maçında puan kaybetti.

        Ligde 9. haftanın ardından Arsenal, 24 puanla zirveye çıktı. Manchester City'nin 21, Brighton'ın 19 puan elde ettiği ligde Hull City ise 11 puanla 10. sırada yer aldı.

        LALİGA'DA LİDER BARCELONA 6 GOLLE KAZANDI

        LaLiga'nın 11. haftasında Barcelona, sahasında Alaves'i Raphinha (2), Lamine Yamal (2), Fermin Lopez ve Anthony Gordon'ın golleriyle 6-1 yendi.

        Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Racing Santander deplasmanında 3-0 galip geldi. İlk 11'de başlayarak 67 dakika süre alan Arda, Jude Bellingham'ın attığı golün pasını verdi.

        Atletico Madrid, deplasmanda Levante'yi 2-0 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.

        Getafe, milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği mücadelede Sevilla'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada 82 dakika görev yapan ve takımının ilk golünü kaydeden Enes, ikinci golün ise pasını verdi.

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        Ligde Barcelona, 30 puanla zirvedeki yerini korudu. Atletico Madrid 28 ve Real Madrid 27 puan topladı.

        BUNDESLİGA'DA BAYERN MÜNİH AVERAJLA ZİRVEDE

        Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih, Alman futbolunun klasik olarak adlandırılan maçında Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldı.

        Münih ekibinin gollerini Konrad Laimer ve Dayot Upamecano attı. Konuk takımın golleri ise Serhou Guirassy ve Fabio Silva'dan geldi.

        Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Freiburg, Augsburg deplasmanında 2-1'lik skorla kazandı.

        Leipzig ise konuk olduğu Schalke 04'ü 2-0 mağlup etti. Schalke 04'te Hasan Kuruçay, Kenan Karaman ve Mertcan Ayhan, ilk 11'de görev aldı.

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        Milli oyuncu Can Uzun'un görev yaptığı Eintracht Frankfurt, evinde Hamburg'u 3-1'lik skorla geçti. Can Uzun, takımının son golünde pası veren isim oldu.

        Werder Bremen, evinde Hoffenheim'ı 2-0 yendi. Ev sahibi ekibin ikinci golünü Eren Dinkçi attı. Hoffenheim'da Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Stuttgart ise deplasmanda Bayer Leverkusen'i 4-2 yenmeyi başardı.

        Ligde 18 puanlı Bayern Münih, averajla Borussia Dortmund'un önünde liderlikte yer aldı. Freiburg 16, Leipzig ve Werder Bremen 15'er puanla sıralandı.

        SERİE A'DA LAZİO ZİRVEYE ÇIKTI

        Serie A'da Lazio, evinde Cagliari'yi 1-0 geriye düştüğü maçta Gustav Isaksen ve Andrea Pinamonti'nin golleriyle 2-1 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu.

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        Milan, derbide ağırladığı Inter'i 3-1 mağlup etti ve rakibine ilk yenilgisini yaşattı. Liderliği kaybeden konuk ekipte Hakan Çalhanoğlu, 72 dakika görev aldı.

        Roma'nın deplasmanda Udinese'yi 5-2 yendiği haftada Como ise evinde Venezia'yı 1-0'lık skorla geçti.

        Lazio, 10 hafta sonunda 28 puanla zirvede yer aldı. Inter 25, Roma 24, Como 23 ve Milan 21 puan elde etti.

        LİGUE 1'DE PSG LİDER

        Ligue 1'in 9. haftasında PSG, konuk olduğu Le Havre karşısında Mika Godts, Achraf Hakimi (3) ve Senny Mayulu'nun golleriyle 5-1 kazandı.

        Lille, evinde Lens'ı 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Ev sahibi takımın kalesini Berke Özer korudu.

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        Olimpik Lyon'un sahasında Angers'yi 2-0 yendiği haftada Paris ise evinde Monaco'yu 3-1'lik skorla geçti.

        PSG, ligde 20 puanla zirvedeki yerini korudu. Lille 18, Olimpik Lyon ve Paris 17'şer puan topladı.

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