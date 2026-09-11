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        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig'de ayın teknik direktörü Jakirovic!

        Premier Lig'de ayın teknik direktörü Jakirovic!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic, ağustos ayının teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 14:38 Güncelleme:
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        Premier Lig'de ayın teknik direktörü Jakirovic!

        Premier Lig'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yi çalıştıran 49 yaşındaki Sergej Jakirovic'in ağustos ayının teknik direktörü seçildiği duyuruldu.

        Ağustos 2016'dan bu yana bu ödülü kazanan ilk Hull City teknik direktörü olan Jakirovic, Mike Phelan ve Phil Brown'un ardından kulüp tarihinde ödülü kazanan üçüncü teknik direktör oldu.

        Hull City, Premier Lig'de sezona Manchester United'ı 2-0, Coventry City'yi de 1-0 mağlup ederek 2'de 2 ile başladı. Kaplanlar, son olarak Aston Villa ile 0-0 berabere kaldı.

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        #Sergej Jakirović
        #Hull City
        #premier lig
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