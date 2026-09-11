Premier Lig'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yi çalıştıran 49 yaşındaki Sergej Jakirovic'in ağustos ayının teknik direktörü seçildiği duyuruldu.

Ağustos 2016'dan bu yana bu ödülü kazanan ilk Hull City teknik direktörü olan Jakirovic, Mike Phelan ve Phil Brown'un ardından kulüp tarihinde ödülü kazanan üçüncü teknik direktör oldu.

Hull City, Premier Lig'de sezona Manchester United'ı 2-0, Coventry City'yi de 1-0 mağlup ederek 2'de 2 ile başladı. Kaplanlar, son olarak Aston Villa ile 0-0 berabere kaldı.