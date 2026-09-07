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        Premier Lig, LaLiga ve Serie A'nın son şampiyonları yeni sezona kayıpsız başladı!

        Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinde hafta sonu maçları tamamlanırken, İngiltere, İspanya ve İtalya'da son şampiyonlar sezona kayıpsız başladı. Almanya'da Bayern Münih puan kaybederken, Fransa'da PSG sezona kötü bir başlangıç yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 14:51 Güncelleme:
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        Son şampiyonlar kayıpsız başladı!

        Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara hafta sonu devam edildi.

        Premier Lig'de Manchester City, LaLiga'da Barcelona, Serie A'da Roma, Bundesliga'da Augsburg ve Ligue 1'de ise Monaco, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

        LaLiga, Premier Lig ve Serie A'nın son şampiyonları, yeni sezonu kayıpsız başladı.

        Premier Lig'de Arsenal, sezonun ilk 3 haftasında 9 puan toplarken LaLiga şampiyonu Barcelona ise sezona 4'te 4 galibiyetle başladı. Serie A'da son şampiyon Inter ise yeni sezondaki ilk 3 maçta 3 galibiyet aldı.

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        Öte yandan, Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih, yeni sezonda ilk 2 haftada 4 puan aldı.

        Ligue 1'de son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG) ise ilk 3 haftada sadece 2 puan toplayabildi.

        PREMIER LİG

        Premier Lig'in 3. haftasında, Manchester City sahasında Coventry City'i 1-0 mağlup etti ve lige 3'te 3 galibiyetle başladı.

        Son şampiyon Arsenal ise konuk ettiği Chelsea'yi 2-1 yendi.

        Ligin yeni ekiplerinden Hull City, sahasında Aston Villa ile 0-0 berabere kaldı.

        Hull City, Premier Lig'de yeni sezonda gol yemeyen tek takım konumunda bulunuyor.

        Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ilk haftada Manchester United'ı 2-0, ikinci hafta da da Coventry City'yi 1-0 mağlup etmişti.

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        Premeir Lig'in ilk 3 haftasının ardından Manchester City, 9 puan ve averajla zirvede yer alırken son şampiyon Arsenal, yeni sezona da 3'te 3 galibiyetle başladı ve 9 puan ve averajla ikinci sırada yer aldı. Hull City ise 7 puanla 3. sırada bulunuyor.

        LALIGA

        LaLiga'nın 4. haftasında son şampiyon Barcelona deplasmanda Valencia'yı 5-0 mağlup etti.

        Son şampiyon Barcelona, Valencia karşısında aldığı bu sonuçla sezona 4'te 4 galibiyetle başladı.

        Real Madrid ise deplasmanda Real Betis'e 1-0 yenildi ve yeni sezonda ilk puan kaybını yaşadı.

        LaLiga'da son şampiyon Barcelona, sezona 4 maçta 4 galibiyetle başlayarak 12 puanla zirvede yer aldı. Alaves, 10 puanla ikinci, Real Madrid ise 9 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

        SERIE A

        İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, 3. hafta maçında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada ağırladığı Napoli'yi 3-2 mağlup etti. Inter'in galibiyet golü, 90+1. dakikada Lautaro Martinez'den geldi.

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Roma konuk ettiği Atalanta'yı 2-1 yendi.

        Juventus ise konuk ettiği Milan ile 1-1 berabere kaldı.

        Serie A'nın ilk 3 haftasının ardından Roma, 9 puan ve averajla zirvede yer alırken son şampiyon Inter ise sezona 3'te 3 ile başladı ve ikinci sırada bulunuyor. Como, Juventus ve Milan ise 7'şer puana sahip durumda.

        BUNDESLIGA

        Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Schalke ile golsüz berabere kaldı.

        Son şampiyon Bayern Münih, yeni sezonun ilk haftasında aldığı galibiyetin ardından bu sezon ilk puan kaybını yaşadı.

        Augsburg ise deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 4-1 mağlup etti ve 2. hafta maçlarının ardından ligde zirvede yer aldı.

        Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih, yeni sezonda ilk 2 haftada 4 puan topladı.

        LIGUE 1

        Ligue 1'in 3. haftasında Monaco deplasmanda Paris Saint-Germain'i (PSG) 2-1 mağlup etti.

        Monaco, bu galibiyetle sezona 3'te 3 ile puan kaybı yaşamadan başladı ve 9 puanla zirvede yer aldı.

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        Ligue 1'de son şampiyon PSG ise ilk 3 haftada sadece 2 puan toplayabildi.

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        #premier lig
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        #futbol
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