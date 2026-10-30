Rafael Leao: Benim yüzde yüzüm bu değil

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Konyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray'daki ilk golünü penaltıdan atan Rafael Leao, galibiyeti değerlendirdi.

"FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA ÖZGÜVEN KAZANDIK"

Portekizli futbolcu, "Çok iyi bir takım olmayı başardık. Takım olarak çok iyi oynadık. Fenerbahçe maçından sonra özgüven kazandık ve bu maça iyi şekilde kazandık. Duran toplara iyi çalışıyoruz, oranda da gol çıkarmak önemliydi. Kalitemize göre daha fazla gol çıkarmamız gerekirdi. Bu oyunun hakkı daha fazla goldü." dedi.

"BENİM YÜZDE YÜZÜM BU DEĞİL"

Sözlerine devam eden Rafael Leao, "Barcelona ve Konyaspor maçları en iyi maçlarımdı. Rafael Leao'nun yüzde yüzü bu değil. Sakatlıktan döndüm, teknik ekip çok yanımda oldu. Taraftarlar da beni destekliyor. Daha iyisini yapacğaım. İlk golüm için de mutluyum. Birlik olmak çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart maçında adapte olacağız." diye konuştu.

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ABDÜLKERİM BARDAKCI SÖZLERİ

Rafael Leao, "Kaptanımız da cezalıydı, hak ettiğini düşünmüyorum. Tabii bu benim takdirim değil. Bu galibiyeti onun için de almak istiyorduk." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY'A UYUM SAĞLAMA SÜRECİ

Leao, son olarak, "Galatasaray'a geldiğim andan beri basın, hocalarım, takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Beni kucakladılar. Ailem de burada çok mutlu, İstanbul'un keyfini çıkarıyorlar. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak beni çok mutlu oluyor. Galatasaray'ın hak ettiği yerde devam etmesi için çalışmaktan çok mutluyum." sözlerini kullandı.