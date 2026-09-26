Rayan Cherki: Türkiye'de oynamak her zaman keyiflidir
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa, Kocaeli'nde A Milli Futbol Takımımız'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Horozlar'da Rayan Cherki, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.
Giriş: 26 Eylül 2026 - 01:03 Güncelleme:
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında deplasmanda Türkiye'yi 1-0 mağlup eden Fransa'da Rayan Cherki, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE'DE OYNAMAK HER ZAMAN KEYİFLİDİR"
Zidane ile ilk maçımızdı. Maç oldukça başabaş gitti. Bu atmosferde oynamak zordu. Türkiye'de oynamak her zaman keyiflidir. Tribünler müthiş bir enerji ortaya koydu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ