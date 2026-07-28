Real Madrid: 4 - Leganes: 1 | MAÇ SONUCU
Yeni sezona hazırlanan Real Madrid, özel maçta LaLiga 2 ekiplerinden Leganes'i 4-1 mağlup etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, ilk golde Federico Valverde'ye asist yaptı.
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 23:15 Güncelleme:
Real Madrid, LaLiga 2 ekibi Leganes'le oynadığı hazırlık maçını 4-1'lik skorla kazandı.
Alfredo Di Stefano'da oynanan mücadelede Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 21'de Federico Valverde, 25'de Gonzalo Garcia, 59'de Franco Mastantuono ve 60'de Pulido Penas kendi kalesine attı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, ilk golün asistini yaptı.
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