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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid: 4 - Leganes: 1 | MAÇ SONUCU

        Real Madrid: 4 - Leganes: 1 | MAÇ SONUCU

        Yeni sezona hazırlanan Real Madrid, özel maçta LaLiga 2 ekiplerinden Leganes'i 4-1 mağlup etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, ilk golde Federico Valverde'ye asist yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 23:15 Güncelleme:
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        Arda asist yaptı, R.Madrid farklı kazandı!

        Real Madrid, LaLiga 2 ekibi Leganes'le oynadığı hazırlık maçını 4-1'lik skorla kazandı.

        Alfredo Di Stefano'da oynanan mücadelede Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 21'de Federico Valverde, 25'de Gonzalo Garcia, 59'de Franco Mastantuono ve 60'de Pulido Penas kendi kalesine attı.

        Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, ilk golün asistini yaptı.

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