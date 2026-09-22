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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'e Federico Valverde şoku

        Real Madrid'e Federico Valverde şoku

        Real Madrid'in Uruguaylı yıldızı Federico Valverde'nin sol ayak bileğinde 3. derece burkulma tespit edildi. Valverde, İspanya LaLiga'nın 7. haftasındaki Atletico Madrid derbisinde sakatlanmıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 16:47 Güncelleme:
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        Real Madrid'e Valverde şoku!

        İspanyol devi Real Madrid'e 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Federico Valverde'den kötü haber geldi.

        SAKATLIK AÇIKLANDI

        Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından bugün oyuncumuz Fede Valverde'ye yapılan testler sonucunda, sol ayak bileğinde 3. derece burkulma teşhisi konmuştur. İyileşme süreci takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

        Valverde'nin sakatlığının Kang-In Lee'nin müdahalesi sonrasında meydana geldiği belirtildi.

        YAKLAŞIK 1 AY OYNAYAMAYABİLİR

        İspanyol basınında yer alan haberlere göre, sakatlığın 3. derece olarak açıklanmasına rağmen Valverde'nin 2-3 ay değil, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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        Valverde, sakatlığı nedeniyle Uruguay Milli Takımı'nın maçlarında da forma giyemeyecek. Yıldız oyuncunun La Liga'da Villarreal ile oynanacak karşılaşmaya yetişip yetişemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

        ARDA GÜLER FORMAYI KAPTI

        Valverde'nin sakatlığı sonrası Real Madrid'de orta saha planı da değişti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Uruguaylı futbolcunun yokluğunda Arda Güler ile ilgili kararını verdi.

        Milli futbolcunun yaşanan bu gelişmenin ardından ilk 11'de şans bulmasının kesinleştiği ifade edildi.

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        #real madrid
        #Federico Valverde
        #ispanya laliga
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