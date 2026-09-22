Real Madrid'e Federico Valverde şoku

İspanyol devi Real Madrid'e 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Federico Valverde'den kötü haber geldi.

SAKATLIK AÇIKLANDI

Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından bugün oyuncumuz Fede Valverde'ye yapılan testler sonucunda, sol ayak bileğinde 3. derece burkulma teşhisi konmuştur. İyileşme süreci takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Valverde'nin sakatlığının Kang-In Lee'nin müdahalesi sonrasında meydana geldiği belirtildi.

YAKLAŞIK 1 AY OYNAYAMAYABİLİR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, sakatlığın 3. derece olarak açıklanmasına rağmen Valverde'nin 2-3 ay değil, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Valverde, sakatlığı nedeniyle Uruguay Milli Takımı'nın maçlarında da forma giyemeyecek. Yıldız oyuncunun La Liga'da Villarreal ile oynanacak karşılaşmaya yetişip yetişemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

ARDA GÜLER FORMAYI KAPTI

Valverde'nin sakatlığı sonrası Real Madrid'de orta saha planı da değişti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Uruguaylı futbolcunun yokluğunda Arda Güler ile ilgili kararını verdi.

Milli futbolcunun yaşanan bu gelişmenin ardından ilk 11'de şans bulmasının kesinleştiği ifade edildi.