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        Haberler Spor Futbol Real Madrid TV'de isyan: La Liga'yı bırakıp gideriz!

        Real Madrid TV'de isyan: La Liga'yı bırakıp gideriz!

        Real Madrid'in resmi televizyon kanalı, Atletico Madrid derbisindeki hakem kararlarına çok sert ifadelerle tepki gösterdi. Yayında özellikle Atletico'nun iki kırmızı kart görebileceği pozisyonlara dikkat çekilirken, "Atletico Madrid dokuz kişi kalsaydı maçın nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz." denildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 10:02 Güncelleme:
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        Madrid'de isyan: La Liga'yı bırakıp gideriz!

        Real Madrid'de Atletico Madrid derbisinin ardından hakem kararlarına yönelik tepkiler dinmiyor.

        Jose Mourinho'nun maç sonundaki açıklamalarının ardından bu kez kulübün resmi yayın organı Real Madrid TV, karşılaşmanın hakem yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

        Yayında, Atletico Madrid'in bazı pozisyonlarda sahada dokuz kişi kalabileceği savunulurken, bu nedenle maçın yalnızca futbol üzerinden değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

        "ATLETICO 9 KİŞİ KALSAYDI NE OLURDU BİLMİYORUZ"

        Real Madrid TV'de yapılan değerlendirmede, "Atletico Madrid dokuz kişi kalsaydı maçın nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz." denildi.

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        Bu görüş üzerinden karşılaşmanın gidişatının hakem kararlarından ciddi biçimde etkilendiği öne sürüldü.

        "BU LİGDEN KALKIP GİTMEK İSTİYORSUNUZ"

        Yayında, birçok Real Madrid taraftarının yaşananların ardından LaLiga'dan uzaklaşmak isteyebileceği dile getirilirken, hakem Ortiz Arias'ın birkaç hafta önce Barcelona oyuncularıyla samimi görüntüler verdiği de gündeme getirildi.

        Real Madrid TV, daha önce bazı kararların "gizlenmeye çalışıldığını", ancak artık bunun yapılmadığını ileri sürdü.

        Real Madrid TV, LaLiga ve hakem yönetimi için son derece ağır ifadeler kullanırken, bu sezon yaşanan kararların artık "bardağı taşırdığını" savundu.

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        Fede Valverde'ye yapılan bir müdahale de örnek gösterildi. Valverde'nin pozisyona tepki göstermesinin ardından hakemin oyuncuya yaklaşımının da sert ve küçümseyici olduğu iddia edildi.

        "REAL MADRID'E BAŞKA BİR ÖLÇÜ UYGULANIYOR"

        Kulüp kanalı, benzer pozisyonların Real Madrid söz konusu olduğunda farklı değerlendirildiği görüşünü yineledi.

        Yayında, "Real Madrid'e karşı başka bir ölçü var. Real Madrid'in eşit şartlarda mücadele etmesine izin verilmiyor." ifadeleri kullanıldı.

        Ayrıca Huijsen'in gördüğü kırmızı karta gönderme yapılarak, aynı pozisyonun Atletico Madrid ceza sahasında yaşanması halinde aynı kararın çıkıp çıkmayacağı sorgulandı.

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        "FUTBOLU KONUŞMANIN ANLAMI YOK"

        Real Madrid TV, derbi değerlendirmesini futbolun saha içi boyutuna girmeden tamamladı.

        Hakem kararlarının karşılaşmanın önüne geçtiğini savunan kulüp televizyonu, "Futbol üzerine tartışmanın bir anlamı yok." ifadeleriyle yayını noktaladı.

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