Recep Uçar: Bu sene ligin seviyesi çok zor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, tüm maçları kazanmak amacıyla oynadıklarını, 10 Ekim'de sahalarında mücadele edecekleri Fenerbahçe maçının da bunlardan biri olacağını söyledi.

Uçar, Rize Belediyesi Alipaşa Sosyal Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ligde 6 haftayı geride bıraktıklarını belirtti.

Ligde daha iyi bir netice alabileceklerini ifade eden Uçar, "Genel olarak değerlendirdiğimizde 4 deplasman içeren ilk 6 haftalık fikstürde 10 puanla ligin 9'uncu sırasında yer alıyoruz. Lig lideriyle aramızda 3 puan farkın olduğu bir süreç. Ligin 6'ncısı bu hafta rakibimiz olan Fenerbahçe'yle de aynı puandayız. Aslında averajda 6'ncı olan takımla aynı puanda olduğumuz bir periyot." diye konuştu.

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Uçar, özellikle hücum anlamında şu ana kadar ligin en çok gol atan takımı Fenerbahçe'nin iyi bir kadroya sahip olduğunu vurgulayarak "En son oynadığı Eyüp maçında da bir nevi bunu daha net göstermiş. Aynı zamanda da Şampiyonlar Ligi'nde bu sene çok uzun aradan sonra grup aşamasında Galatasaray'la beraber ülkemizi iyi şekilde temsil eden bir takım Fenerbahçe." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin hücum anlamında ligin en etkili takımlarından biri olduğunu yineleyen Uçar, şöyle devam etti:

"İçeride de dışarıda da kiminle oynarsak oynayalım amacımız net, her maçı kazanmak için oynuyoruz. Fenerbahçe maçı da bunlardan bir tanesi olacak. Kendi saha ve seyircimiz önünde ilk iki maçta onları mutlu edemedik. Bu sefer onları mutlu evlerine göndermek istiyoruz. O anlamda zor bir maç bizi bekliyor. En iyi şekilde hazırlanıp iyi bir sonuç alacağımızı, almaya çalışacağımızı düşünüyorum."

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Uçar, 7 oyuncusunun milli takımlara gittiğine işaret ederek "Laçi'nin son maçta sakatlığı oldu. O yüzden yapılan tetkikler neticesinde Laçi gitmedi. Atilla geniş kadroda vardı. Alikulov da sakatlığı henüz geçmediği için çağrıldı ama kendisi de yetkililerle görüştükten sonra bizde kalıp antrenman yapmayı tercih etti. Genel olarak şu anda performanslarını takip ediyoruz." dedi.

"BU SENE LİGİN SEVİYESİ ÇOK ZOR"

Ligde her maçın zor olduğunun altını çizen Uçar, şunları kaydetti:

"Kadro kalitesi olarak da lig bu sene farklı geçiyor. Geçen sene ilk 6 haftaya baktığımızda 3 namağlup takım vardı ligde, şu anda namağlup takım sayısı sadece bir. O da Kasımpaşa. Hiç puanı olmayan bir takım, Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray'a karşı galip gelebiliyor, kendi sahasında ve hatta deplasmanda puan alabiliyor. Bu sene ligin seviyesi çok zor. Baktığımızda da her takım, her takımdan puan alabilecek güçte, seviyede. Bu seneki lig o anlamda herkes için çok daha zor. Bu, bizim için de geçerli."

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Uçar, 5 maçlık periyotta Fenerbahçe ve Trabzonspor'la kendi sahalarında karşılaşacaklarını belirterek "Her maç rakipten bağımsız, özellikle kendi sahamızda en iyi şekilde oynayıp iyi sonuçlar almak istiyoruz." diye konuştu.

Uçar, iyi bir oyunla geçen seneki gibi iç sahadaki başarılı karnelerine Fenerbahçe maçı ile beraber dönüş yapmak istediklerine dikkati çekti.

Recep Uçar, bir gazetecinin Merkez Hakem Kurulu Başkanının gözaltına alınması ve VAR süreçleriyle ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

"Genel anlamda VAR'ı savunan bir insanım. Çünkü özellikle bu kadar yarışın, rekabetin çok olduğu bir noktada insan faktörünü ne kadar ortadan kaldırabilirsek, o anlamda ligin daha adaletli olabileceğini düşünüyorum. Geçen sene Beşiktaş maçındaki üçüncü golün neden iptal edildiğini ne hakemler ne hiç kimse bana şu ana kadar açıklayamadı. Çok canımız yandı. Özellikle VAR ve hakem kararlarından dolayı en çok canı yanan hatta geçenlerde Beşiktaş Kulübümüzün Başkanı Serdar Adalı bunu dile getirdi, en çok canı yanan Anadolu takımlarından da sadece bizim ismimizi verdi. Biz bunu istemiyoruz tabii. Biz adaletli bir oyun olsun, sahada mücadele olsun, hak edenin kazandığı oyunlar olsun istiyoruz."

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Yasa dışı bahis süreçleri yaşandığını belirten Uçar, "Öncelikle bunların futbolcu, hakem ayakları oldu. Şu anda yönetici ayağıyla ilgili süreç devam ediyor. Bunlar çok hukuksal konular." dedi.

Uçar, olay yargıya intikal ettiği için şu anda konuşmanın doğru olmayacağına dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Tek söyleyebileceğim bir şey evet futbolun kendisi temiz, güzel bir oyun. Bırakalım mümkün olduğunca futbol da temiz ve güzel kalsın. Bunu da yönetecek, bunun kararını alacak birim de bence Türkiye Futbol Federasyonu. Onlar da onun bu şekilde olması için mücadele ediyor. Umarım futbolun içindeki bütün bu kirliliklerini en kısa sürede temizlerler. Yargı da görevini en iyi şekilde yapıp, en kısa sürede daha temiz, daha güzel bir oyun seyredebiliriz."