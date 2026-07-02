Romelu Lukaku'dan penaltı açıklaması

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turunda 2-0 geriye düştüğü maçta uzatmalarla birlikte Senegal'e karşı 3-2 galip gelen Belçika'nın golcüsü Romelu Lukaku, penaltı pozisyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Senegal, karşılaşmanın 51. dakikasında skoru 2-0'a getirerek Belçika'yı turnuvaya veda etmenin eşiğine taşıdı. Ancak maçın son bölümünde sahneye çıkan Romelu Lukaku, attığı golle farkı bire indirdi. Ardından Youri Tielemans'ın kaydettiği iki golle Kırmızı Şeytanlar mücadeleyi kazanmayı başardı.

"TAKIM RUHUMUZU ORTAYA KOYDUK"

Karşılaşmanın ardından konuşan Lukaku, "Artık bu tür maçlardan gerçekten bıktım." diyerek sözlerine esprili bir giriş yaptı.

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Mücadelenin zorluğuna dikkat çeken yıldız futbolcu, "Çok yoğun bir maçtı. Takım ruhumuzu ortaya koyduk. Böyle karşılaşmalarda bunu yapmak zorundasınız. Karakterimizi gösterdik çünkü Senegal bu Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarından biri. Takım içindeki birlik ve beraberlik sahaya yansıdı ve bunu hep birlikte başardık." ifadelerini kullandı.

"BABAMIN BANA YUKARIDAN YARDIM ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bu anın nedenini açıklayan golcü oyuncu, "Babamın bana yukarıdan yardım ettiğini düşünüyorum." dedi.

PENALTI AÇIKLAMASI

Uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda topu ilk alan isim Lukaku olsa da vuruşu takım arkadaşı Youri Tielemans'a bıraktı.

Bu tercihini de anlatan Lukaku, "Zihinsel olarak böylesine zor anlarda penaltı kullanmaya henüz hazır değildim. Youri Tielemans ise hazırdı. Bu yüzden penaltıyı ona verdim. Belçika, takımımız ve taraftarlarımız için bunlar en güzel galibiyetler." sözleriyle tamamladı.