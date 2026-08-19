Romelu Lukaku: Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyans

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında ağırladığı Olimpik Lyon'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, karşılaşmanın ardından konuştu.

"KARİYERİMDE GÖRDÜĞÜM EN İYİ AMBİYANS"

Lukaku, "Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyans buydu. Taraftarlarımıza teşekkürler, çok yüksek bir destek vardı." dedi.

Sonuçtan dolayı üzgün olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Sonuç üzücü. Daha güçlü bir oyun sergileyen bizdik. İlk yarıda kalemizde ilk pozisyonda gol gördük. İkinci yarıda reaksiyonu gösterdik, golle başladık. Şimdi iyi hazırlanmamız, iyi dinlenmemiz lazım. Hafta sonu da önemli bir maç var. Biz maç maç ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

"OYUNA GİRERKEN ADIMIN BAĞIRILMASI ÇOK ÖZELDİ"

Fenerbahçe taraftarlarının kendisine büyük motivasyon verdiğini söyleyen Lukaku, "Gerçekten çok büyük bir motivasyon kattı taraftar bana. Oyuna girerken hislerim yüksekti. Maçtan önce de motiveydim. Oyuna girerken adının bağırılması çok özel." şeklinde konuştu.

Taraftarları önceden de bildiğini ifade eden Lukaku, "Fenerbahçe taraftarını önceden de biliyordum. Onların önünde oynamak çok büyük bir keyifti. Beraber iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum." sözlerini sarf etti.