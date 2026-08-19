Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Romelu Lukaku: Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyans

        Romelu Lukaku: Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyans

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 1-1 berabere kaldıkları Olimpik Lyon maçının ardından Sarı Lacivertli taraftarları övdü. Kariyerinde gördüğü en iyi atmosfer olduğunun altını çizen Belçikalı golcü, "Gerçekten taraftar bana çok büyük bir motivasyon kattı. Oyuna girerken hislerim yüksekti. Maçtan önce de motiveydim ve kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyanstı." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 00:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyans"

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında ağırladığı Olimpik Lyon'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, karşılaşmanın ardından konuştu.

        "KARİYERİMDE GÖRDÜĞÜM EN İYİ AMBİYANS"

        Lukaku, "Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyans buydu. Taraftarlarımıza teşekkürler, çok yüksek bir destek vardı." dedi.

        Sonuçtan dolayı üzgün olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Sonuç üzücü. Daha güçlü bir oyun sergileyen bizdik. İlk yarıda kalemizde ilk pozisyonda gol gördük. İkinci yarıda reaksiyonu gösterdik, golle başladık. Şimdi iyi hazırlanmamız, iyi dinlenmemiz lazım. Hafta sonu da önemli bir maç var. Biz maç maç ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

        "OYUNA GİRERKEN ADIMIN BAĞIRILMASI ÇOK ÖZELDİ"

        Fenerbahçe taraftarlarının kendisine büyük motivasyon verdiğini söyleyen Lukaku, "Gerçekten çok büyük bir motivasyon kattı taraftar bana. Oyuna girerken hislerim yüksekti. Maçtan önce de motiveydim. Oyuna girerken adının bağırılması çok özel." şeklinde konuştu.

        Taraftarları önceden de bildiğini ifade eden Lukaku, "Fenerbahçe taraftarını önceden de biliyordum. Onların önünde oynamak çok büyük bir keyifti. Beraber iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum." sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fenerbahçe
        #Lukaku
        #şampiyonlar ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        Yeni Parti milletvekili bıçaklandı
        Yeni Parti milletvekili bıçaklandı
        Emniyetin bahçesine hava aracı düştü
        Emniyetin bahçesine hava aracı düştü
        Türkiye'den İsrail'e 'İdlib' tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e 'İdlib' tepkisi
        İran, Hürmüz konusunda şartlarını açıkladı
        İran, Hürmüz konusunda şartlarını açıkladı
        Trump: ABD, İran'la aktif görüşme içinde değil
        Trump: ABD, İran'la aktif görüşme içinde değil
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Yeniden Noa Lang!
        Yeniden Noa Lang!
        Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı
        Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı
        Babası sudan çıkardı, kalbi yeniden çalıştı
        Babası sudan çıkardı, kalbi yeniden çalıştı
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Transferde David sürprizi!
        Transferde David sürprizi!
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!