Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Rui Borges: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu

        Rui Borges: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Portekiz temsilcisi Sporting'in teknik direktörü Rui Borges, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 01:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu"

        Portekiz ekibi Sporting CP'nin teknik direktörü Rui Borges, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında ağırladıkları Galatasaray'ı 3-1 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Portekizli teknik adam, başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

        "RAKİBİMİZE ÇOK POZİSYON VERMEDİK"

        Üzerlerinde bir baskı olduğunu aktaran Borges, şöyle konuştu:

        "İlk 20-25 dakika maçı kontrol etmekte zorlandık. Çok zor ve yoğun bir maçtı. Rakibimize çok pozisyon vermedik. Bir duran toptan gol yedik ama biz de kendi oyunumuzu oynayamadık. Rakibin yoğun ve sert oynayacaklarını, baskı kuracaklarını biliyorduk. Ancak takımım bunu beklemiyordu. İlk yarının sonuna doğru geliştik ve kendimize güven kazandık, kolektif oynadık. Devre arasına beraberlikle girmek önemliydi. İkinci yarıda oyunu değiştirmeye çalıştık. Biraz daha sert oynamamız gerekiyordu. Yaptığımız baskılarla çok fazla top kazandık ve geçiş oyunlarından pozisyonlara girdik. Birkaç tane pozisyonu daha iyi değerlendirebilirdik."

        REKLAM

        "HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET OLDU"

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakem kararlarıyla ilgili eleştirisinin sorulması üzerine Borges, "Ben bu konulara girmek istemiyorum. Dünyanın en iyi turnuvalarından birinde oynuyoruz. Ne Şampiyonlar Ligi'nde ne de Portekiz Ligi'nde hakem hakkında konuşmak istiyorum. Bu bizim hak ettiğimiz bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda çok daha iyiydik. Yaptığımız planları uyguladık. Galatasaray'a karşı daha üstündük ve daha sakin kaldık, kalitemizi gösterdik. Büyük galibiyetler için böyle oynamanız gerekiyor. Bu turnuvada büyük galibiyetler almak için büyük bir takım gibi oynamanız gerekiyor. Bugün bunu gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Şampiyonlar Ligi'nde her puanın önemli olduğunu aktaran 42 yaşındaki teknik adam, "Birçok futbolcusu ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım olarak galibiyet almak çok önemli. Kendi evimizde güçlü olmak ve galip gelmek değerli. Şampiyonlar Ligi'ne sahamızda galibiyetle başladığımız için çok mutluyum." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sporting cp
        #Rui Borges
        #şampiyonlar ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        DSÖ'den tütün raporu!
        DSÖ'den tütün raporu!
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        Planlama fark yarattı!
        Planlama fark yarattı!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor