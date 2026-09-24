Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Milli Takım Beşiktaş Salih Özcan: Amedspor maçında benim yüzümden kaybettik

        Salih Özcan: Amedspor maçında benim yüzümden kaybettik

        A Milli Futbol Takımı oyuncularından Salih Özcan, Fransa maçı öncesi konuştu. Deneyili orta saha, "Önemli olan yeni bir sayfa açmak. İlk adımını da inşallah Fransa maçıyla atarız" dedi. Salih ayrıca, Beşiktaş'ın Amedspor'a mağlup olduğu maçla ilgili de, "Amedspor maçında benim yüzümden de kaybettik diyebiliriz. Son golde hatam var" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 20:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Amedspor maçında benim yüzümden kaybettik"

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ilk maçında yarın Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı futbolcucu Salih Özcan basın toplantısında konuştu.

        Dünya Kupası'ndan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden Salih Özcan, "Çok üzüldük. Takıma güveniyorduk. Önemli olan yeni bir sayfa açmak. İlk adımını da inşallah yarın atarız. Takım olarak moraller yerinde. Kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

        "AMEDSPOR MAÇINDA SON GOLDE HATAM VAR"

        Geçtiğimiz sezonlarda fazla süre alamamasının hatırlatılması üzerine Salih Özcan, "Ben süre almayınca da kendime güveniyor, çalışmaya devam ediyordum. Hocamız da arkamda duruyordu. Beşiktaş'ta ilk maçlarda iyi gidiyoruz, inşallah devam eder. Kendimi iyi hissediyorum. Takıma güveniyorum. Amedspor maçında benim yüzümden de kaybettik diyebiliriz. Son golde hatam var. Böyle şeyler olabiliyor. Önemli maçlar geliyor. Mental olarak iyi bir durumdayım" diye konuştu.

        REKLAM

        Hem milli takım hem de Beşiktaş'ta İtalyan hoca ile çalıştığı sorusuna Salih Özcan, "Yavaş yavaş galiba İtalyan'ca öğreniyorum" cevabını verdi.

        "RAKİPTE KALİTELİ OYUNCULAR VAR"

        Fransa'da kaliteli oyuncuların olduğunu ifade eden Salih Özcan, "Öncelikle öndeki oyunculara dikkat etmek lazım. Hızlarını erkenden yok etmek lazım. Basit hatalar yapmamak lazım ve ikili mücadelelerde başarımı olmamız lazım. Bunların yaparak umarım iyi bir netice alırız. Zidane'ın olması bizde baskı oluşturmuyor. Biz kendimize bakıyoruz" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Salih Özcan
        #a milli takım
        #beşiktaş
        #Amedspor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Netanyahu BM'de protesto edildi
        Netanyahu BM'de protesto edildi
        "Buradaki işim bitmedi!"
        "Buradaki işim bitmedi!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!
        Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!
        2 özel jet ve lüks yata el konuldu
        2 özel jet ve lüks yata el konuldu
        Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri
        Sonbahar geliyor: Yağışlı günler kapıda
        Sonbahar geliyor: Yağışlı günler kapıda
        Şi Cinping'ten cepheleşme yerine iş birliği mesajı
        Şi Cinping'ten cepheleşme yerine iş birliği mesajı
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Levent İnanır'a bir şok daha!
        Levent İnanır'a bir şok daha!
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi