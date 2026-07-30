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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Salih Özcan'dan Orkun Kökçü'ye destek

        Salih Özcan'dan Orkun Kökçü'ye destek

        Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Özcan, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland'ı 2-0 yendikleri mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Takım arkadaşı Orkun Kökçü'nün gösterdiği performanstan mutlu olduğunu belirten Özcan, "Orkun atsın golleri, gerçekten ona seviniyorum. Kaliteli bir oyuncu, şutu var, önde iyi işler yapıyor. İnşallah böyle devam eder." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 23:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Salih Özcan'dan Orkun'a destek!

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland'ı 2-0 yenerek tur atlayan Beşiktaş'ın orta sahası Salih Özcan, karşılaşmanın ardından konuştu.

        "ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK"

        Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli futbolcu, "Açıkçası mutluyuz. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Savaştık, mücadele ettik ve maçı aldık." dedi.

        "DAHA İYİ OLMAK İÇİN ÇALIŞMALIYIZ"

        Sezona iki maçta iki galibiyetle başlamalarının sevindirici olduğunu söyleyen Salih Özcan, "İnşallah böyle devam eder. Çok mutluyuz. Daha çok işimiz var. Daha iyi olmak için çalışmalıyız. İnşallah bu şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.

        ORKUN KÖKÇÜ'YE DESTEK

        Takım arkadaşı Orkun Kökçü'nün iki maçta attığı iki golle ilgili de konuşan milli oyuncu, "Orkun atsın golleri, gerçekten ona seviniyorum. Kaliteli bir oyuncu, şutu var, önde iyi işler yapıyor. İnşallah böyle devam eder." sözleriyle takım arkadaşına övgüde bulundu.

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