Samsunspor: 1 - Konyaspor: 0 | MAÇ SONUCU (Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Samsunspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Tanguy Coulibaly'nin asistinde Antoine Sekongo kaydetti.

8 MAÇLIK KABUS BİTTİ

Ligde son galibiyetini 22 Ağustos'ta Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0'lık skorla alan Samsunspor, ardından oynadığı 8 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılmıştı.

Karadeniz ekibi bu süreçte Fenerbahçe, Kocaelispor, Çorum FK, Erzurumspor FK, Trabzonspor, Kasımpaşa, Amed SK ve Başakşehir karşısında puan alamamıştı. Konyaspor karşısında gelen galibiyetle kötü seri sona erdi.

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BJELICA İLE İLK KEZ

Thorsten Fink ile yolların ayrılmasının ardından 14 Ekim'de göreve getirilen Nenad Bjelica, Samsunspor'un başında ilk galibiyetini elde etti.

Hırvat teknik adam yönetimindeki ilk üç maçında Kasımpaşa'ya 4-1, Amed SK'ye 2-1 ve Başakşehir'e 5-2 kaybeden Samsunspor, Konyaspor'u tek golle geçerek üç puan hasretini bitirdi.

Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 7'ye yükseltti. Konyaspor, 8 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Samsunspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Konyaspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Bayo'nun pasına hareketlenen Coulibaly'in şutunda kaleci Bahadır Göngördü topu yatarak bloke etti.

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25. dakikada Masuaku'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Colley'in şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

29. dakikada Tomasson'un sol çaprazdan ortasında Bayo'nun altıpas içine indirdiği topa Coulibaly bomboş pozisyonda dokunamayınca defans, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

31. dakikada Sousa'nın ara pasında Sekongo, kaleci Bahadır Göngördü ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Bahadır Göngördü gole izin vermedi.

39. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Coulibaly'in pasında Sekongo plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

64. dakikada Dompe'nin ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

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68. dakikada Awaziem'in kullandığı serbest atışta defanstan seken top Andzouana'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.