Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Trendyol Süper Lig'de kötü günler geçiren kırmızı-beyazlı takımla ilgili, "Bugün zor gündeyiz ama kimse merak etmesin. Samsunspor'u düştüğü yerden kaldıracak irade de güç de bizde var." dedi.

Yıldırım, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, hedefleri açısından ligde bulundukları konumun kendilerine yakışmadığını belirtti.

Alınan kötü sonuçların herkesi üzdüğüne işaret eden Yıldırım, "Taraftarımızın üzgün olduğunu biliyorum. Ben de en az sizin kadar üzgünüm. Ama kimsenin Samsunspor için umutsuzluğa kapılmasını istemiyorum. Ancak şunu herkes bilmeli ki ne yönetim olarak ne teknik ekip olarak ne de futbolcu olarak bu durumdan kaçıyoruz. Sorumluluğun farkındayız. Samsunspor, tarihi boyunca birçok zorluğun üstesinden geldi. Artık bu kulübün sahibiyiz demiyorum, emanetçileriyiz diyorum. Bu emaneti bulunduğu yerden çok daha yukarı taşımak için yıllardır mücadele ediyoruz. Bugün yaşadığımız sıkıntılar da bu mücadelenin bir parçasıdır. Bu büyük camia, yalnızca iyi günlerin değil, zor günlerin de kulübüdür. Bugün ihtiyaç duyduğumuz şey suçlu aramak değil, birlikte ayağa kalkmaktır." ifadelerini kullandı.

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"DEVRE ARASINDA GEREKEN HER HAMLEYİ YAPACAĞIZ"

Yüksel Yıldırım, sezonun uzun olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hatalarımız var ve bunları düzelteceğiz. Eksiklerimizi görüyoruz, gerekli analizleri yapıyoruz ve takımımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte duygusal değil, akılcı kararlar alacağız. Gereken her adımı atmaktan çekinmeyeceğiz. Devre arasında gereken her hamleyi yapacağız. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Bazen büyük kulüplerin karakteri, kazandıkları kupalarla değil, zor günlerde gösterdikleri duruşla ölçülür. Bugün suçlu arama günü değildir. Bugün Samsunspor'a sahip çıkma günüdür. Ben buradayım, yönetim burada, futbolcularımız burada, kaçan yok, saklanan yok. Bu takımı hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Ben bu kulübü bir alt lige düşürmek için değil, Avrupa'ya taşımak için geldim ve tüm yatırımları şimdiye kadar hiçbir tereddüt duymadan yaptım. Bugün zor gündeyiz ama kimse merak etmesin, Samsunspor'u düştüğü yerden kaldıracak irade de güç de bizde var."

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Samsunspor'un geçmişte de zor günler yaşadığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bunu birlikte aşkla ve umutla yaparsak bu, bu şehrin çocuklarına verebileceğimiz en güzel hediye olur. Bu arma nice badireler atlattı. Yine atlatacak. Taraftarımızın desteğiyle, camiamızın gücüyle, Samsunspor'u yeniden ayağa kaldıracağız. Son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. Taraftarlarımızdan tek isteğimiz, inançlarını kaybetmemeleridir ve bu takıma inanmaya devam etsinler. Çünkü bu kulübün en büyük gücü ne bütçesi ne kadrosudur. En büyük gücü, Samsunspor'a gönül veren binlerce insanın oluşturduğu büyük ailedir. Başarı geldiğinde beraber sevineceğiz. Bu zor günleri de yine beraber aşacağız. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Samsunspor bu ligde kalacak, yeniden ayağa kalkacak ve taraftarını gururlandıracaktır. Sezon sonunda konuşanlar değil, sonucu alanlar arasında olacağız. Çünkü tekrar tekrar söylüyorum, ben inanıyorum, Samsunspor düşmez. Samsunspor pes etmez. Samsunspor yeniden ayağa kalkar."