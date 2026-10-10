Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynanan maçta doğrudan kırmızı kart gören ve takımını 10 kişi bırakan Melih Kabasakal, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Trabzonspor, tecrübeli futbolcudan mahrum kalacak.

MELİH KABASAKAL'DAN ÖZÜR MESAJI

Maçın ardından Instagram hesabından açıklama yapan Melih Kabasakal, gördüğü kırmızı kartın mazereti olmadığını belirterek takımını eksik bıraktığı için üzgün olduğunu aktardı.

Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördüğünü belirten deneyimli futbolcu, hatasından ders çıkaracağını ve sahadaki mücadelesiyle bunu telafi etmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

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İŞTE MELİH KABASAKAL'IN AÇIKLAMASI

"Samsunspor maçında gördüğüm kırmızı kartın hiçbir açıklaması ve mazereti olamaz.

Kariyerimde ilk kez kırmızı kart görmüş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Maça olan yüksek motivasyonum ve kazanma hırsımın etkisiyle bir anlık kontrolsüz hareketim, hem benim hem de takımım adına kabul edilemez bir sonuç doğurdu.

Takımımı sahada eksik bıraktığım için kendime duyduğum kızgınlık kolay kolay geçmeyecek. Ancak bu olaydan gereken dersi çıkaracağım ve bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için çok daha dikkatli ve kontrollü olacağım.

Başta hocam olmak üzere takım arkadaşlarımdan ve Büyük Trabzonspor Taraftarından içtenlikle özür diliyorum.

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Bu formanın taşıdığı sorumluluğun farkındayım. Bundan sonra sahada göstereceğim mücadele, disiplin ve özveriyle bu hatamı telafi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."